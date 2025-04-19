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Mondihome, Türkiye'nin En Büyük Mağazasını Samsun'da Açtı

Mondihome, Türkiye'nin En Büyük Mağazasını Samsun'da Açtı
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Erciyes Anadolu Holding'in mobilya markası Mondihome, Samsun'da toplam 12 bin metrekare alana sahip yeni mağazasını açtı. Genel Müdür Özkan Yıldırım, mağazanın modern bir konsepte sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Erciyes Anadolu Holding'in mobilya sektöründeki markası Mondihome, Türkiye'deki en büyük mağazasını Samsun'da hizmete açtı.

İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde 7 bin metrekare teşhir alanı, 5 bin metrekare depolama alanıyla toplamda 12 bin metrekare büyüklüğündeki yeni mağaza, premium konseptle dekore edilerek müşterilere en iyi alışveriş deneyimini sunmayı hedefliyor.

Mondihome Genel Müdürü Özkan Yıldırım, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük Mondihome mağazasını açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Birçok ilden kardeş ve rakip markaların açılışa katıldığını belirten Yıldırım, "Son yıllarda sektördeki rekabet artışıyla sektörde ciddi anlamda hem tasarım hem AR-GE hem fonksiyonellik hem de müşteri beğenilerini artırma anlamında ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Biz de Mondihome markası olarak kendi bünyemizde 860 kişilik çalışma arkadaşımızla sektörde ciddi tasarımlar, güzel fonksiyonel ve kaliteli ürünlerle müşterilerimize hizmet vermekteyiz." dedi.

Modern bir mağaza açtıklarına dikkati çeken Yıldırım, "Bizim için de avantajı, birçok ürünümüzü birçok farklı renkte ve tasarımda ürünlerimizi bir arada müşteri beğenileriyle buluşturmaktayız. Arka tarafta çok ciddi emek var; ürünleri müşteri beğenileriyle buluştururken, bir yandan da satış sonrası hizmette herhangi bir sıkıntı yaşamamak anlamında ekiplerimiz ciddi şekilde çalışmalarına devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Açılış törenine, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özcan Özyurt, Mondihome Genel Merkez yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA / Erkut Kargın - Ekonomi
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