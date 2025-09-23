Haberler

Moğolistan Büyükelçisi, ULUSKON Başkanı ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

Moğolistan Büyükelçisi, ULUSKON Başkanı ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Moğolistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombosuren, ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy'u ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım fırsatlarını görüştü. Özellikle tekstil, inşaat ve madencilik sektörlerinde iş birliği potansiyelinin altını çizdi.

MOĞOLİSTAN Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombosuren, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u ULUSKON Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ihracat ile ithalat alanlarında iş birliği ve yatırım fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. ULUSKON Başkanı Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Munkhbayar Gombosuren, iki ülke arasındaki iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Özellikle tekstil, inşaat ve madencilik sektörlerinde ciddi iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Atasoy ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına ULUSKON'un her türlü iş birliğine hazır olduğunu dile getirerek, Moğolistan'a yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına rehberlik sağlayacaklarını dile getirdi.

Büyükelçi Munkhbayar Gombosuren, Türkiye-Moğolistan iş birliğinin güçlenmesine yönelik ULUSKON'un azminden dolayı Atasoy'a teşekkürlerini iletti ve bu iş birliğini başlatarak daha ileri taşımak için ortak çalışmalara adım atacaklarını dile getirdi. ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy da ziyaretleri için Büyükelçi Munkhbayar Gombosuren'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
BM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Dünyanın gözünü çevirdiği oturumda prompteri bozuldu
Tarihi oturumda BM Genel Sekreteri Guterres'in sözleriyle salon buz kesti

Tarihi oturumda yaptığı konuşmayla salon buz kesti: 80 yıl sonra...
Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar

Asgari ücretli, memur, emekli! İşte 2026 için ön görülen zamlı maaşlar
FETÖ'nün emniyet ve öğrenci yapılanması sorumlusu yakalandı

Telefonundaki uygulamayı gören polis apar topar gözaltına aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.