Moğolistan Büyükelçisi, ULUSKON Başkanı ile İş Birliği Görüşmeleri Yaptı

MOĞOLİSTAN Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Munkhbayar Gombosuren, Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy'u ULUSKON Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki ihracat ile ithalat alanlarında iş birliği ve yatırım fırsatlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. ULUSKON Başkanı Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Büyükelçi Munkhbayar Gombosuren, iki ülke arasındaki iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Özellikle tekstil, inşaat ve madencilik sektörlerinde ciddi iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Atasoy ise iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesi adına ULUSKON'un her türlü iş birliğine hazır olduğunu dile getirerek, Moğolistan'a yatırım yapmak isteyen Türk iş insanlarına rehberlik sağlayacaklarını dile getirdi.

Büyükelçi Munkhbayar Gombosuren, Türkiye-Moğolistan iş birliğinin güçlenmesine yönelik ULUSKON'un azminden dolayı Atasoy'a teşekkürlerini iletti ve bu iş birliğini başlatarak daha ileri taşımak için ortak çalışmalara adım atacaklarını dile getirdi. ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy da ziyaretleri için Büyükelçi Munkhbayar Gombosuren'a teşekkür etti.