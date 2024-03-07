MOGAN Enerji Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı

Halka arz sürecini tamamlayan MOGAN Enerji #MOGAN koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Yenilenebilir enerji yatırımcılarından MOGAN Enerji, halka arz sürecini tamamladı. MOGAN Enerji'nin halka arz edilen hisseleri bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Güçlü bir talep ile Borsa İstanbul'a gelen MOGAN Enerji'nin halka açıklık oranı yüzde 10,76, halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 975 milyon 654 bin 550 TL oldu. İş Yatırım ve TSKB liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla talep toplayan şirketin halka arzına toplam 3 milyon 646 bin 386 başvuru olurken, 3 milyon 502 bin 383 yatırımcının talebi karşılandı.

MOGAN Enerji'nin halka arzı kapsamında düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, MOGAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Aygün, MOGAN Enerji Genel Müdürü Ali Karaduman, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Kenan Ayvacı, TSKB Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bilgiç ile birlikte Borsa İstanbul ve MOGAN Enerji yöneticileri katıldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun törendeki konuşmasında, MOGAN Enerji'nin, rüzgarı, hidroelektriği ve jeotermali ile yenilenebilir enerji üretimine gönül vermiş sektörünün lideri bir şirket olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Borsamızda işlem görmeye başlayarak, büyüme hedeflerini gerçekleştirecek ve kurumsal kimliğini güçlendirecektir. Şirketimizin değerli yöneticilerine, ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefine ve enerji arz güvenliğine sağladıkları katkılar için teşekkür ediyorum.

Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Mogan Enerji'ye Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

"#MOGAN koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyoruz"

MOGAN Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Aygün, açılış seansıyla birlikte #MOGAN koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıklarına işaret ederek, bunun için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Yatırımcılara gösterdikleri ilgi için teşekkür eden Aygün, şunları kaydetti:

"Orta ve uzun vadeli büyüme planlarımız açısından bize katkı sunacak bir süreç oldu. Halka arzla birlikte şeffaf ve istikrarlı bir şekilde büyümemizi sürdürmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarına devam edeceğiz. Halihazırdaki portföyümüzün tamamı jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi olmak üzere tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. Gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan çok sayıda elektrik üretim santraline sahibiz. Dolayısıyla hem dünyadaki hem de Türkiye'deki çevreyle ilgili politikaların bu yönde ilerlemesi, bize büyük destek sağlıyor.

Şimdiye kadar karlı olduğunu düşündüğümüz projelerde rol aldık, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Halka arz gelirlerimizin yüzde 45'ini yeni yatırımlarımız için kullanacağız. Örneğin mevcut rüzgar enerji santralimiz kapsamında, ilave 32,5 megavat kapasiteli hibrit güneş enerji santrali yatırımımız olacak. Yanı sıra yurt dışında yatırım yapmayı planlıyoruz. Yeni yatırımcılarımızın güven ve desteği ile bu hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Halka arz sürecimizin tüm paydaşlarımız ve Borsa İstanbul adına hayırlı olmasını diliyorum."

MOGAN Enerji'nin halihazırdaki portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor

Verilen bilgiye göre, MOGAN Enerji'nin halihazırdaki portföyünün tamamı jeotermal, hidroelektrik ve rüzgar enerjisi olmak üzere tümüyle yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor.

Gelir çeşitlendirme fırsatı yaratan çok sayıda elektrik üretim santraline sahip olan MOGAN Enerji'nin portföyünü 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 9 RES, 8 JES ve 4 HES olmak üzere yurt içinde faaliyet gösteren 21 yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimi yapan enerji santralleri oluşturuyor.