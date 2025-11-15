Haberler

Mogadişu Limanı 24 Saat Kesintisiz Hizmet Verecek

Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur, Mogadişu Limanı'nın artık 24 saat kesintisiz hizmet vereceğini açıkladı. Bu adım, güvenlik tedbirlerinin artırılması ile sağlandı ve Somali ticaretini canlandırmayı hedefliyor.

Nur, başkent Mogadişu'daki limanda yaptığı açıklamada, söz konusu adımın başkentteki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesiyle mümkün hale geldiğini belirtti.

Nur, 24 saat kesintisiz operasyonun limandaki yoğunluğu azaltacağını, gemi hizmetlerinde yaşanan gecikmeleri düşüreceğini ve limanın rekabet gücünü artıracağını belirterek, "Bu gelişme devlet gelirlerinin yükselmesine ve Somali ticaretinin genel verimliliğinin artmasına katkı sağlayacak." dedi.

Bu adımın, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Başbakan Hamza Abdi Barre liderliğindeki hükümetin, limanların modernizasyonuna yönelik vizyonu kapsamında atıldığını ifade eden Nur, liman müdürlüğüne ve limanı işleten Albayrak Alport Mogadishu şirketine, güvenlik birimlerine ve ilgili tüm devlet kurumlarına teşekkür etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki aynı adı taşıyan ülkenin en büyük limanı, Türk şirketi Albayrak Grubu tarafından modernize edilerek 2014'ten beri işletiliyor.

Kaynak: AA / Mohamud Ismail Kulane - Ekonomi
