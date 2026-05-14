MKK, yurt dışında yerleşik yatırımcıların işlemlerini hızlandırmak için MDYS'yi devreye aldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), yurt dışında yerleşik yatırımcıların sermaye piyasalarında hesap açım işlemlerini hızlandırmak amacıyla Merkezi Doküman Yönetim Sistemini (MDYS) hayata geçirdi. Bu yeni sistemle yatırımcılar belgelerini dijital ortamda daha hızlı ve güvenli bir şekilde iletebilecek.

MKK'dan yapılan açıklamaya göre, geliştirmesini tamamlanan ve piyasaların hizmetine sunulan MDYS ile sermaye piyasalarına yurt dışından gelecek yatırımlar, daha hızlı ve kolay gerçekleştirilecek.

MDYS ile yurt dışında yerleşik hak sahipleri yatırım kuruluşlarına fiziki olarak veya e-posta gibi farklı kanallardan gönderdikleri evraklarını ve yatırım hesabı açmak için gerekli belgelerini dijital ortamda güvenli şekilde doğrudan ve daha hızlı gönderebilecek.

Yeni sistem, hesap açım sürecinin hızlanmasıyla sermaye piyasalarına daha hızlı ve kolaylıkla yatırım yapılabilmesini sağlarken dijital ortamda başlatılacak hesap açım işlemlerine ait fiziki belgelerin daha sonra gönderilebilmesine olanak sağlanıyor.

Ayrıca, gerekli belgelerin ilgili yatırım kuruluşlarıyla ve paydaşlarla tek bir merkezden paylaşılmasına onay vererek, "Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Başvurusu" dahil çok sayıda işlemin daha hızlı ve kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi yurt dışındaki yerleşik yatırımcılara sağlanan hizmetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Görev MKK'ya verilmişti

Resmi Gazete'de 29 Nisan 2025'te yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından MKK Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile yurt dışında yerleşik yatırımcıların Türkiye'de yetkili yatırım kuruluşlarında hesap açma süreçlerini kolaylaştırmak adına gerekli işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi görevi MKK'ye verilmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç
