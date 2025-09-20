MKE, TEKNOFEST'te Başarılı Takımları Aday Mühendis Olarak İstihdam Ediyor

Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) AŞ Genel Müdürü İlhami Keleş, TEKNOFEST'lerde başarılı olmuş takımları, takım olarak bünyelerine dahil ettiklerini belirterek, "Dolayısıyla bütün bu takımlar, bir taraftan TEKNOFEST projelerine hazırlanırken bizim endüstriyel altyapımıza hazırlanıyorlar. Bu çocukların hepsini biz aday mühendis olarak alıyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de direkt işe alıyoruz." dedi.

Keleş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te, kurumun faaliyetleri ve TEKNOFEST'e yaklaşımına ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

TEKNOFEST'in Türk gençliğini teknolojiyle buluşturduğunu belirten Keleş, "TEKNOFEST, 'Biz de başarabiliriz, hatta daha iyisini yapabiliriz.' iddiasının ortaya konulduğu heyecan patlaması ve bir milletin kararlı şekilde tırnağını geleceğe takma gayretinin tezahürü. Burası bağımsız bir Türkiye'nin haykırışı ve dünyayı yönetme, gütme iddiasında olanlara karşı milli duruş ve milli bir isyan." diye konuştu.

İlk TEKNOFEST'lerden itibaren gençlerin festivale olan ilgisinin arttığını vurgulayan Keleş, "Başlangıçta projelere başvuran sayısıyla halihazırdaki TEKNOFEST projelerine başvuran sayılarını mukayese ettiğiniz zaman yüzde 10 binlere çıkan oranlarda artışlar var. Sürekli yeni yarışmalar ekleniyor ve bu yarışmalar ortaokul seviyesinden başlamak üzere liselerde, üniversitelerde TEKNOFEST projelerine hazırlanma adına ciddi heyecan oluşturuyor." dedi.

"TEKNOFEST'lerden dünya kadar startup ortaya çıkıyor"

Keleş, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde takımların, MKE ile işbirliği yaparak yarışmalara katıldığını belirterek şunları ifade etti:

"Bu çocuklar, geliştirdikleri projeleri hemen akabinde üniversiteyi bitirdiklerinde ürüne dönüştürüyorlar, yani şirketler kuruyorlar ve TEKNOFEST'lerden dünya kadar startup ortaya çıkıyor. Bunun somut örnekleri var. Biz de Makine ve Kimya Endüstrisi olarak TEKNOFEST'lerde başarılı olmuş takımları, takım olarak bünyemize alıyoruz ki o takımlar burada şu anda. Dolayısıyla bütün bu takımlar bir taraftan TEKNOFEST projelerine hazırlanırken bizim endüstriyel altyapımıza hazırlanıyorlar. Bu çocukların hepsini biz aday mühendis olarak alıyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de direkt işe alıyoruz."

TEKNOFEST'lerin Türkiye için "doping" olduğunu söyleyen Keleş, "Düşünün bir hasta var, kana ihtiyacı var. Siz bir şişe kan koyuyorsunuz, bir boruyla bağlıyorsunuz. Aslında o kan vardı, o hasta da vardı. TEKNOFEST'ler o kanı o damara akıtan bir arayüz oldu." dedi.

Keleş, TEKNOFEST MKE standında mühendis adayları için muharebe sahasını canlandırdıklarını, dron tehditlerine karşı kullanılan TOLGA sistemini simule ettiklerini ve PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) sistemini gösterdikleri anlattı.

MKE'nin ürün yelpazesi en geniş firmalardan olduğuna işaret eden Keleş, Kurumun halihazırda 470 ürünü bulunduğunu dile getirdi.

"Hangi projeye ihtiyaç varsa o tarafta ilerleyeceğiz"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Metehan İçöz de çalışmalarını 9 aydır MKE bünyesinde sürdürdüklerini belirterek, "Öncelikle KZ-350 TUNA projemizi tamamlayıp bu projeyi başarıyla sonlandırmak istiyoruz. Devamında da ülkemiz ve MKE bünyesinde hangi projeye ihtiyaç varsa o tarafta ilerleyip yeni projelerle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"MKE, hayal bile edemeyeceğimiz bir imkan sağladı"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu Umut Genç de TEKNOFEST roket yarışmalarında üst üste 2 sene derece elde ettiklerini söyledi. Genç, "Bu derecelerimizden sonra MKE bize hayal bile edemeyeceğimiz bir imkan sağladı ve ekibimizle bizi proje bazlı aday mühendislik programına dahil etti. Bu program dahilinde kendi projemizi seçtik ve güdümlü füze projesi üzerine ekip olarak çalışmaya başladık. 6 aylık bir aday mühendislik sürecinde projemizi tamamladık." dedi.