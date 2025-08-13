Miyomlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Miyomlar Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, rahimdeki iyi huylu tümörler olan miyomlar hakkında bilgi vererek, her miyomun ameliyat gerektirmediğini ve düzenli kontrolün önemini vurguladı.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mesut Polat, rahimde veya rahim duvarında gelişen iyi huylu tümör olan "miyom" hakkında bilgi vererek, her miyomun ameliyat gerektirmediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, kadın sağlığının yaygın sorunlarından biri olan miyomlar, özellikle 30 yaş sonrası kadınlar için önemli gündem oluşturabiliyor. Hastalık, her 3 kadından birinde görülebiliyor, ancak çoğu zaman fark edilmiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Mesut Polat, miyomların konumuna göre farklı şikayetler ortaya çıkardığını belirterek, "Her miyom ameliyat gerektirmez, ancak düzenli kontrol şart." ifadesini kullandı.

Rahim içindeki miyomların genellikle aşırı kanamaya yol açtığını aktaran Polat, dışa doğru büyüyen miyomların ise yerleşim yerine göre farklı sorunlar oluşturabileceğini anlattı.

Ön duvarda yer alan miyomların, idrar torbasına baskı yaparak, sık idrara çıkmaya neden olabileceğine işaret eden Polat, arka duvardaki miyomların ise bağırsaklara baskı yaparak kabızlık ve karında şişlik hissi oluşturabileceğini vurguladı.

Miyomların çoğunluğunda yalnızca düzenli takibin yeterli olabileceğine dikkati çeken Polat, ancak bazı durumlarda cerrahi müdahalenin zorunlu olduğunu vurgulayarak, "Eğer miyom aşırı kanamaya neden oluyorsa, belirgin bası bulguları varsa veya hastanın yaşam kalitesini düşürüyorsa cerrahi gerekir. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyen bazı hastalarda da miyomun alınması gerekebilir." değerlendirmesini yaptı.

Polat, yıllık ortalama 1-2 santimetre büyüyen miyomların hormona duyarlı tümörler olduğunu belirterek, şunlar kaydetti:

"Birden fazla miyom varlığında tekrarlama riski, tek miyoma göre daha yüksektir. Beş yıl içinde tekrarlama oranı yüzde 5 ile 10 arasındadır. 6 ayda bir veya yılda bir yapılan kontrollerde miyomun büyüme durumu izlenmelidir. Belirli bir çapı geçtiğinde veya klinik bulgu oluşturduğunda cerrahi gündeme gelir. Ancak herhangi bir sorun oluşturmayan, aşırı büyümeyen miyomlarda takip yeterlidir."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Olay iddia: İsrail, Filistinlileri Güney Sudan'a yerleştirecek

Netanyahu, Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek! İlk görüşme tamam
CHP'li vekil doğruladı: Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye geçiyor

CHP'li büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı

Türkiye'nin yanı başında büyük hazırlık! Askeri operasyona ramak kaldı
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi

Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok

90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'ya büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un 'En rahat uyuyacağım yer' dediği ilimiz

İşte Üşümezsoy'un "En rahat uyuyacağım yer" dediği ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.