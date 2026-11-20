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Dünyada artan elektrik talebi, enerji arz güvenliğine ilişkin kaygılar ve düşük karbonlu kaynaklara yönelim, nükleer füzyonu geleceğin enerji teknolojileri arasında öne çıkarırken, bu alandaki gelişmeler, ülkeler arasındaki bilimsel ve endüstriyel rekabete yeni bir boyut kazandırıyor.

Milli İstihbarat Akademisinin "Füzyon Enerjisi ve Türkiye İçin Stratejik Yol Haritası" başlıklı raporunda, füzyon araştırmalarındaki ilerlemeler, uluslararası rekabetin değişen yapısı, Türkiye'nin mevcut yetkinlikleri ve izlenebilecek stratejik yaklaşımlar değerlendirildi.

Raporda, hafif atom çekirdeklerinin birleşmesiyle açığa çıkan enerjinin kontrollü biçimde kullanılmasına dayanan füzyonun, uzun vadede güvenilir ve düşük karbonlu elektrik üretimi için yeni bir seçenek oluşturma potansiyeli taşıdığı aktarıldı.

Yaklaşık 70 yıldır bilimsel araştırmalara konu olan teknolojide, son yıllarda plazmanın kontrolü, yüksek sıcaklık süper iletkenleri, lazer sistemleri ve ileri malzemeler alanlarında kaydedilen ilerlemelerin, füzyonun geleceğine ilişkin değerlendirmeleri yeniden şekillendirdiği belirtildi.

Yapay zeka destekli kontrol sistemlerinin geliştirilmesi ve özel sektörün araştırmalara daha fazla ilgi göstermesinin de füzyonun yalnızca laboratuvar ortamında yürütülen çalışmaların ötesinde, enerji ve sanayi politikalarıyla birlikte ele alınmasını sağladığı kaydedildi.

Raporda, dünyada henüz ticari ölçekte kesintisiz net elektrik üreten bir füzyon santrali bulunmadığı, deneylerde elde edilen enerji kazancının ise bir tesisin kendi tüketimini karşılayarak elektrik şebekesine sürekli enerji verebilmesi anlamına gelmediği aktarıldı.

Füzyonun ticari kullanıma geçebilmesi için malzeme dayanıklılığı, yakıt çevrimi, ısıdan elektrik üretimi, bakım, güvenilirlik ve maliyet gibi sorunların birlikte çözülmesi gerektiği belirtilen raporda, bilimsel gelişmelerin ötesinde teknolojinin elektrik üretimindeki yeri ve kullanım takviminin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Raporda, halihazırda dünyada füzyon araştırmalarında manyetik hapsetme, lazer tabanlı yöntemler ve alternatif sistemler üzerinde çalışmalar yürütüldüğü, farklı yaklaşımların çeşitli avantajlar sunduğu ama henüz hiçbirinin enerji üretimi, yakıt çevrimi, malzeme dayanıklılığı ve sürdürülebilir işletme koşullarını bütünleşik bir santral düzeyinde sağlamadığına dikkati çekildi.

Rekabet santral geliştirme yarışının ötesine geçiyor

Füzyon alanındaki uluslararası rekabetin yalnızca ilk çalışan elektrik santralini kurma hedefiyle sınırlı olmadığı belirtilen raporda, ülkelerin araştırma altyapıları, kritik teknolojiler, teknik standartlar ve tedarik zincirleri üzerinden de konumlarını güçlendirmeye çalıştığı kaydedildi. Bu süreçte ileri malzemeler, güçlü mıknatıslar, lazerler, robotik, güç elektroniği ve hassas imalat gibi alanların önem kazandığının altı çizildi.

ABD, Birleşik Krallık, Çin, Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi ülkeler füzyon alanında farklı politikalar izliyor. Çeşitli ülkeler, büyük araştırma tesislerine, özel sektör katılımına, ileri üretim imkanlarına veya insan kaynağına ağırlık verirken, uluslararası işbirlikleri de araştırma maliyetleri ve bilgi paylaşımı açısından önemli rol oynuyor.

Füzyon çalışmalarında ihtiyaç duyulan teknolojilerin enerji dışındaki savunma, uzay, sağlık ve ileri imalat sektörlerinde de kullanılabilmesi, füzyon yatırımlarının ticari elektrik üretimine geçilmeden önce de ekonomik değer oluşturmasına imkan sağlayabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Raporda, gelecekte füzyon ekonomisinde yer almak için bir ülkenin mutlaka kendi reaktörünü tasarlaması gerekmediğine dikkati çekilerek, kritik bileşenlerin geliştirilmesi, üretim süreçlerine katılım ve mühendislik hizmetlerinin sağlanmasının da uluslararası ekosistemde önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı.

Öte yandan füzyonun ticari ve ekonomik açıdan uygulanabilir hale gelmesi durumunda, enerji kaynaklarının coğrafi dağılımına bağlı geleneksel bağımlılık ilişkilerini dönüştürebileceğine işaret ediliyor.

Türkiye için teknolojik yetkinlik vurgusu

Raporda, Türkiye açısından füzyon teknolojisinin kısa vadede enerji ithalatını azaltacak veya elektrik üretim açığını kapatacak bir seçenek olmadığı belirtiliyor.

Buna karşılık, gelişmekte olan teknoloji ve tedarik ekosisteminin dışında kalınmasının ilerleyen yıllarda yeni dışa bağımlılıklara yol açabileceği uyarısında bulunuluyor.

Türkiye'nin nükleer fizik, malzeme bilimi, güç elektroniği, lazer, yapay zeka, robotik ve hassas üretim gibi farklı alanlarda bilimsel ve endüstriyel birikime sahip olduğu kaydedilen raporda, söz konusu yetkinliklerin çeşitli kurumlara dağılmış durumda olduğuna dikkati çekildi.

Mevcut kapasitenin füzyon koşullarına uygunluğunun bütüncül biçimde değerlendirilmesi ve araştırma ile sanayi imkanları arasında daha güçlü bir bağlantı kurulması gerektiği ifade edildi.

Türkiye'nin mevcut enerji ihtiyaçları bakımından yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, şebeke yatırımları, depolama ve nükleer fisyon gibi daha yakın dönem seçeneklerinin geliştirilmesine ihtiyaç bulunduğu aktarıldı. Füzyonun ise bu seçeneklerin yerini kısa vadede alacak bir kaynak olarak değil, gelecekte enerji sistemine katkıda bulunabilecek ve bugünden teknolojik hazırlık gerektiren uzun vadeli bir seçenek olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, Türkiye'nin tek bir reaktör tasarımına erken aşamada yönelmek yerine farklı füzyon yaklaşımlarında kullanılabilecek teknolojilerde kapasite geliştirmesinin daha dengeli bir seçenek olacağı değerlendirildi. Bu çerçevede araştırma altyapısının, nitelikli insan kaynağının ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşları arasındaki eş güdümün artırılması gerektiği vurgulandı.

Raporda, Türkiye'nin füzyon enerjisine yaklaşımında temel ölçütün kısa sürede reaktör kurma hedefinden çok, kritik teknolojileri geliştirebilen, uluslararası araştırma ve üretim ağlarına katkı sağlayabilen ve farklı enerji seçeneklerini bağımsız biçimde değerlendirebilen kalıcı bir kapasite oluşturmak olması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA