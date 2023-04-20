'Mısır'da kapıda vize kolaylığı ile ayrıcalıklarla dolu Rixos tatiline davetlisiniz'

Alınan karara göre Mısır'ı ziyaret edecek Türk vatandaşları için kapıda vize alma uygulaması 15 Nisan itibariyle başlatıldı.

Mısır'a Türkiye'den gelecek olan misafirler girişte alacakları 25 dolar karşılığında vize ile artık giriş yapabilecekler. Sharm El Sheikh girişleri ise herhangi bir ücret alınmadan vizesiz şekilde uygulanmaya devam edecek.

OTELİN KENDİNE AİT İSKELESİNDE DE YATLAR İÇİN ÖZEL BİR LİMAN MEVCUT

Yeni vize uygulamasını değerlendiren Rixos Mısır Otelleri Ceo'su Erkan Yıldırım, Hurghada'da bulunan Rixos Premium Magawish Suites&Villas ve El Alamein'de bulunan Rixos Alamein otellerinde Türk misafirleri ağırlamaya hazırlandıklarını söyledi. Yıldırım, "Rixos Premium Magawish Suites & Villas, 255 bin metrekarelik alana kurulu, en küçüğü 53 metrekare suitlerden ve hepsi havuza acılan swim up suit ve villaları ile kişiye özel konaklama deneyimi yaşatıyor. 1 kilometrelik kumsalında at binme gibi eşsiz bir deneyim yasarken, otelin hemen önündeki Maldivleri anımsatan adasında da misafirlerimize muhteşem bir ayrıcalık sunuyor. Otelin kendine ait iskelesinde de yatlar için özel bir limanı mevcut. Güneşin yıl boyu parladığı Hurghada'ya, İstanbul'dan yaklaşık 2 saat 15 dakikalık bir uçuşla ulaşmak mümkün" dedi.

Yıldırım, "Bu karar ile Türk misafirlerimizi Hurghada'da da ağırlayacak olmanın mutluluğunu yasıyoruz. Misafirlerimiz, kısa bir uçak yolculuğundan sonra havaalanına sadece 10 dakikalık bir mesafede bulunan otelimize ulaşabiliyor. Farklı konseptlerdeki şık suite ve villaları, lezzetli yemekleri deneyimleyebileceğiniz restoranları ve çok daha fazlası ile misafirlerimizi lüks ve konfor dolu bir tatil deneyimine davet ediyoruz. Otelimizde konaklayacak olan misafirlerimiz aynı zamanda Piramitlere ve Luxor tapınaklarına da böylelikle erişim imkanına sahip olabilecekler" ifadelerini kullandı.