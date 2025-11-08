Haberler

Mısır Batı Çölü'nde Yeni Gaz Keşfi Yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır, Batı Çölü bölgesinde günde 16 milyon fit küp gaz ve 750 varil hafif petrol üretim kapasitesine sahip yeni bir gaz kuyusu keşfetti. Bu keşifle birlikte 15 milyar fit küp gaz rezervlerin ekleneceği bildirildi.

Mısır, Batı Çölü bölgesinde yeni bir gaz keşfedildiğini açıkladı.

Mısır Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni keşfedilen kuyu, günde 16 milyon fit küp gaz ve 750 varil kondensat (hafif petrol) üretim oranıyla üretim haritasına dahil edildi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, Batı Çölü bölgesindeki bu keşifle birlikte 15 milyar fit küp gazın rezervlere eklenmesinin beklendiği bildirildi.

Bu sonuçların Petrol Bakanlığının "üretimi kademeli olarak artırmak ve ithalatı azaltmak" amacıyla uygulamaya koyduğu yatırım teşvik tedbirlerinin bir parçası olduğu kaydedildi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Kerim Bedevi, daha önce yaptığı açıklamada, bakanlığın gelecek 5 yıl içinde günlük 6,4 ila 6,6 milyar metreküp gaz üretimine ulaşmayı hedeflediğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Ekonomi
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı

Yaşlı kadını hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile inanamadı
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Yaşlı kadının safra kesesinden 213 adet taş çıktı

Yaşlı kadını hemen ameliyata aldılar! Doktorlar bile inanamadı
Galatasaray'ın, Kocaelispor maçı kamp kadrosunda 3 eksik

Resmen açıklandı! 3 futbolcu Kocaelispor maçında yok
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Abdullah Gül'den dikkat çeken İngilizce paylaşım

Gül'ün İngilizce paylaşımı dikkat çekici: Büyük ayıp olur
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal saçlarını kazıttığı anları yayınladı

Kanserle mücadele eden güzel oyuncu saçlarını kazıttı
Ianis Hagi'den Trabzonspor'a inanılmaz gol

Süper Lig'de inanılmaz gol
Victor Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi gerilim tırmandı

Osimhen'le alay ettiler! Kritik maç öncesi ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.