Mirvari Osmanlı Dibek Kahvesi Türkler tarafından tüm dünyaya yayılıyor

Aydın'da üretilen Mirvari Osmanlı Dibek Kahvesi, Türkler tarafından yeni bir kahve çeşidinin tüm dünyaya yayılmasını sağlıyor. Kahvenin içeriğinde bulunan özel karışımı sayesinde sağlıklı besin de alınıyor. Ürün, Azerbaycan, AB ve Körfez ülkelerinde yoğun ilgi görüyor.

Merkezi Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş tarafından yaklaşık 8 yıl önce üretilip Mirvari Kahvesi ismi ile patentlenen Mirvari Osmanlı Dibek Kahvesi, Türkler tarafından yeni bir kahve çeşidinin tüm dünyaya yayılmasını sağladı. Aydın'da üretilen Mirvari Osmanlı Dibek Kahvesi'nin başta Azerbaycan olmak üzere AB ve Körfez ülkelerinde yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

"Tarihin derinliklerinden gelen lezzet"

Türk kahvesine geleneksel dünya mutfağının mükemmel bileşenleri ile buluşturarak 8 yıl önce yeni bir kahve çeşidi oluşturduklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, isim patenti kendilerine ait olan bu ürünle dünya piyasasına yeni bir kahve çeşidi sunduklarını belirtti. Mirvari Osmanlı Dibek Kahvesi'nin içeriğinde bulunan özel karışımı sayesinde tüketicilerin kahve keyfinin yanı sıra sağlıklı besin de aldıklarını kaydeden Tonkul, "Mirvari Osmanlı Dibek kahvesinin içeriğinde Türk Kahvesi ile belirli oranlarda harmanlanmış menengiç, keçiboynuzu, damla sakızı, has salep, mahlep ve safran içeriği nedeniyle müşterilerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Bu ürün ile bugüne kadar alışılagelmiş kahve çeşitlerine mesafeli duran kitleler bile Mirvari Kahvesi'ni severek tüketmeye başladı. Şu anda ülke genelindeki 100'ün üzerindeki Tuğba Kuruyemiş mağazalarının yanı sıra on-line olarak en fazla tercih edilen kahve çeşitlerinden bu ürünümüz oldu. Hatta yurtdışında yaşayan bireysel müşterilerimizden oldukça yoğun sipariş alıyoruz" diyerek dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen siparişler dolayısıyla ürünü uzun süre tazeliği muhafaza eden özel ambalajlarda satışa sunduklarını söyledi.

"İkram günleri başlatıldı"

Tuğba Kuruyemiş mağazalarında yıllardır süren kahve ikramlarını, haftanın belirli günlerinde Mirvari Kahve ikram günleri olarak sürdürmeye başladıklarını kaydeden firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, "Mirvari kahvesiyle ilk kez tanışan müşterilerimiz hem ikram geleneğimizin sürmesinden hem de ürünümüzün lezzetinden duydukları memnuniyeti dile getirmektedir" diyerek Mirvari Kahvesi'ne özel indirim başlattıklarını kaydetti. - AYDIN