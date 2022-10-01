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Miniklerden kestane ve mısır tanıtımı

Ekonomi Haberleri

Miniklerden kestane ve mısır tanıtımı

Sinop'ta anaokulu öğrencileri sonbaharın gelişini "kestane ve mısır" ile kutladılar.

Sinop'ta anaokulu öğrencileri sonbaharın gelişini "kestane ve mısır" ile kutladılar.

Zübeyde Hanım Anaokulu bahçesinde kurulan kestane ve mısır stantlarında kestane kavuran çocuklar Sinop'un meşhur kestanesini tanıyarak renkli anlar yaşadılar.

Anaokulu müdürü Yusuf Haskılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sonbahar mevsiminin gelişi ile tezgahlarda yerini alan kestaneyi okulumuz bahçesine velilerimizin desteği ile getirerek çocuklarımıza eğlenceli bir tanıtım amaçladık. Kestaneleri kendileri kavurup sonra da yiyen öğrencilerimizin için güzel bir gün olduğunu düşünüyoruz. Katkı sunan velilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Zübeyde Hanım Anaokulu Sinop Ekonomi Haberler

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