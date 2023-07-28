Minibüslerde İstanbulkart dönemi başlıyor! İşte İstanbulluların kazanımları

İBB'nin UKOME toplantısından toplu ulaşımda devrim gibi bir karar çıktı. Bundan böyle İstanbulkart minibüslerde de kullanılacak. Mevcut İstanbulkart tarifesinin geçerli olacağı uygulama ile vatandaşlar "indirimli, aktarma ve ücretsiz" gibi uygulamalardan minibüslerde de faydalanabilecek. İşte tüm detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı dün Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda minibüslerin İstanbulkart sistemine dahil edilmesi kararı kabul edildi. Toplu taşımada devrim etkisi yapacak karar ile İstanbullular, İstanbulkart ile minibüse bindiklerinde "indirimli, aktarma ve ücretsiz" gibi uygulamalardan yararlanabilecek.

İLK OLARAK ARNAVUTKÖY'DE HAYATA GEÇECEK

UKOME'de alınan karar ile İstanbulkart bundan böyle minibüslerde de kullanılacak. Uygulama önce pilot bölge Arnavutköy'de hayata geçecek. Daha sonra etap etap tüm İstanbul'a yayılacak.