3. toplantı öncesi Bakan Bilgin'den asgari ücretle ilgili yeni açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette yarın gerçekleştirilecek 3. toplantı öncesinde yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabii çalışanların beklentileri daha fazla" dedi.

Milyonların gözü kulağı yarın asgari ücret için gerçekleştirilecek 3. toplantıya çevrildi. Kritik toplantı öncesinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den yeni açıklamalar geldi.

"ÜMİT EDİYORUM BEKLENTİYİ GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLURUZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın uzlaşmaya varmasını dilediklerini hatırlatan Bakan Bilgin, konuşmasında şunları kaydetti; "Yarın asgari ücret toplantısı var toplantıdan sonra uzlaşmaya varacağımızı daha önce dile getirdim. Ümit ediyorum hem işçilerimizin beklentilerini hem de işverenlerimizin ödeyebileceği bir sınırdaki bir beklentiyi gerçekleştirmiş oluruz.

"ÇALIŞANLARIN BEKLENTİLERİ DAHA FAZLA"

Yanında eleman çalıştıran esnafa da sordum doğrudan doğruya çalışan çocuklara da sordum. Tabii çalışanların daha fazla beklentileri var. Esnafta ödeyebileceğimiz bir şey yapın iş yerimiz açık kalsın diyor. Burada enflasyonist ortamda Türkiye'nin çalışanlarının rahat edebileceği, rahat nefes alabileceği, enflasyonun baskısından kurtulmayı hissettikleri bir rakam olmasını ümit ediyorum."