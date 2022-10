Milyonların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistlerin tamamı tek bir tahminde birleşti

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını yarın saat 14.00 itibarıyla açıklayacak. Milyonların gözü açıklanacak veriye çevrilirken, beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada "Görevde olduğum sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir" demişti.