Milyonların dört gözle beklediği asgari ücret için AK Parti'den de rakam geldi

Dün 3. kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan bir karar çıkmazken toplantı sonrasında TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız." dedi. Gelişmeler dikkatle takip edilirken AK Parti MKYK üyesi ve ekonomist Resul Kurt, "İşçiyi memnun edeceğiz, işverene de taşınabilecek kadar bir yük verileceğiz. Benim beklentim 8.000-8.250 TL civarında" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda uzlaşı sağlanamazken AK Parti MKYK üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BEKLENTİM 8 BİN-8 BİN 250 TL CİVARINDA"

Asgari ücret zammına değinen Kurt, "İşçiyi memnun edeceğiz, işverene de taşınabilecek kadar bir yük verileceğiz. Asgari ücret şu anda 5 bin 500 lira. 'Bizim 7 bin 825 lira sınırımız var, pazarlığı buradan başlatacağız' dedi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay. Yüzde 42,43 bandına geliyor. Yüzde 42 civarında bir artış işçi tarafını memnun etmiyor. İşveren tarafı da 7 bin liralardan kapıyı açtı. Görüştüğümüz işverenler 45-50 aralığını talep ediyor. Önümüzdeki hafta başında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz. Asgari ücrette yapılan artış diğer çalışanlarda da beklenti oluşturuyor. Benim beklentim 8.000-8.250 TL civarında" dedi.

TÜRK-İŞ: 9 BİN TL'NİN ALTI İÇİN MASADA OLMAYIZ

7 ve 14 Aralık tarihlerinin ardından dün de üçüncü kez bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz bir uzlaşmaya varamadı. Komisyonda işçiyi temsil eden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, resmi tekliflerinin 9 bin TL olduğunu, bu teklifin altındaki bir rakama imza atmayacaklarını söyledi. Atalay, "Bizim teklifimiz 9 bin TL. Kabul ederlerse imzalarız. Altındaki rakama masada olmayız." ifadelerini kullandı.

BU YIL İKİ KEZ ZAM YAPILDI

Geçtiğimiz yılbaşında asgari ücret yüzde 50 zamla 4 bin 253 liraya yükselmişti. Ancak enflasyondaki yükseliş sebebiyle temmuzda bir de ara zam yapılmıştı. Temmuzda yapılan yüzde 30'luk zamla asgari ücret 5 bin 500 TL'ye çıkmıştı. Böylece 2022'de asgari ücrete yapılan kümülatif zam, yüzde 90'ı aştı.