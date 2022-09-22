Milyonların çözüm beklediği EYT sorunu için Bakan Bilgin'den heyecanlandıran sözler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bilgin, "Sosyal Güvenlik alanındaki tüm mağduriyetleri giderecek çalışmalar yapıyoruz. EYT'yi aralık ayında meclise getireceğiz, o sorunu çözeceğiz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Aydın'da 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları programında konuştu. Bakan Bilgin, asgari ücretten EYT çalışmalarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonla mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Bilgin, "Enflasyon şu an dünyanın sorunu ama en çok bizi etkiliyor. Enflasyonla kararlı bir mücadele içerisindeyiz. Enflasyonla iki şekilde mücadele edersiniz. Birincisi; ekonomiyi daraltarak, küçülterek mücadele. Bu yöntem ücretli çalışanları olumsuz etkiler, hayat pahalılığını artırır. İkincisi ise büyüyerek, üreterek, istihdam oluşturarak mücadeledir. Türkiye işte bu ikinci yöntemi uyguluyor." dedi.

"TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ ASGARİ ÜCRETİ YÜZDE 50 ARTIRDIK"

Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili de konuşan Bakan, "Kararlı bir şekilde ücretlilerimizi koruyan bir politika uyguluyoruz. Türkiye tarihinde ilk kez asgari ücreti yüzde 50 artırırdık. Daha sonra asgari ücretteki vergiyi kaldırdık. Bu da yetmedi, asgari ücrete yüzde 30 ara zam yaptık. Aralıkta da yeniden enflasyon farkı üzerinden değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"EYT ARALIK AYINDA MECLİS'TE"

Bilgin son olarak EYT çalışmalarına ilişkin ise şunları söyledi: "Sosyal Güvenlik alanındaki tüm mağduriyetleri giderecek çalışmalar yapıyoruz. EYT'yi aralık ayında meclise getireceğiz, o sorunu çözeceğiz. Türkiye'nin ne sorunu varsa çözeceğiz. Bunları seçimi kazanmak için değil, bizim görevimiz olduğumuz için yapıyoruz. Seçimi zaten biz kazanacağız. Türkiye büyüyerek kalkınma yoluyla bu sorunları aşabilir."