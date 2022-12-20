Milyonların beklediği karar çıkmadı! Asgari ücret pazarlığında taraflar anlaşamadı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan milyonların beklediği karar çıkmadı. İşçi temsilcisi Türk-İş teklifini 9 bin TL olarak açıklarken, İşveren temsilcisi TİSK bu rakama sıcak bakmadı. Uzlaşma sağlanamadığı için nihai karar için son toplantı beklenecek.