Milyonları umutlandıran "vergi affı" iddialarına bakanlıktan açıklama

Milyonları umutlandıran 'vergi affı' iddialarına bakanlıktan açıklama
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi affına yönelik çalışma yapıldığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır." denildi.

Bazı meslek gruplarında vergi affı olacağı iddiası sosyal medyada gündeme geldi. İddia milyonları umutlandırırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

BAKANLIKTAN "VERGİ AFFI" İDDİALARINA YALANLAMA

Bakanlık iddiaları yalanladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

"HERHANGİ BİR ÇALIŞMAMIZ BULUNMAMAKTADIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır.

Nitekim konu ile ilgili olarak 17 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde de bu yönde bir çalışma olmadığı, vatandaşlarımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususu önemle hatırlatılmıştır.

Mükelleflerimizin, vergi ve benzeri yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini engelleyici nitelikteki bu tür gerçek dışı paylaşımları dikkate almamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Milyonları umutlandıran 'vergi affı' iddialarına bakanlıktan açıklama

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi
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