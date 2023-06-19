Milyonlarca kiracı ve ev sahibini yakından ilgilendiriyor! Arabuculuk düzenlemesi 1 Eylül'de devreye girecek

Kira fiyatlarına yapılan fahiş zamlar vatandaşın belini bükerken, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Kiracı ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynaması beklenen arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de devreye girecek.

Geçtiğimiz sene kiralarda yaşanan aşırı artışlar, kiracı ve ev sahiplerini büyük endişeye sevk etmiş ve ortaya çıkan durum kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Yapılan düzenlemeyle kira artışlarına yüzde 25 zam sınırı getirilirken, bu sınırın bitimine sayılı günler kala gözler hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeye çevrildi.

PİYASA RAYİCİNİN ÜZERİNDE KİRA İSTEYENLERE HAPİS CEZASI

Hükümet yetkilileri son haftalarda yaptıkları açıklamalarda kira artış sınırında sürenin uzatılacağını söyledi. Ancak düzenleme yasalaşmadığı için uygulama için yeni tarih ve zam oranı henüz netleşmedi. Ayrıca kira düzenlemesi ile sadece zam oranı değil daha sert yaptırımlar da planlanıyor. Evini piyasa rayicinin üzerinde fahiş fiyata kiraya veren ev sahiplerinin 1-3 yıl hapisle yargılanması da bekleniyor.

SINIRLAMA NEDENİYLE MAĞDUR OLDUKLARINI İFADE EDİYORLAR

Yeni düzenleme ile merak edilen bir başka konu da ev sahiplerinin durumu. Özellikle kira geliri ile geçinen, ya da evini kiraya verip başka bir evde kiracı olanlar sınırlama nedeniyle mağdur olduklarını, her iki tarafın korunması gerektiğini belirtiyor.

ARABULUCULUK DÜZENLEMESİ 1 EYLÜL'DE DEVREYE GİRECEK

Kiracı ve mülk sahipleri için arabuluculuk sistemi de yakında devreye girecek. Son yıllarda hızla artan kira bedelleri ev sahibi-kiracı ilişkilerinde büyük sorunlara yol açtı. Zam konusunda anlaşamayanlar, tahliye isteyenler mahkemenin yolunu tuttu. Yığılan taleplerle dava yükü artarken, sonuç için öngörülen süreler 3 yıla ulaştı. İşte bu sorunun çözümü için yapılan arabuluculuk düzenlemesi 1 Eylül'de devreye girecek.

ANLAŞMA SAĞLANMAZSA DAVA YOLUNA GİDİLECEK

Bu tarihten sonra bir mal sahibi veya kiracı, dava açmak istediğinde arabulucuya başvurmadan doğrudan dava açamayacak. Arabulucu ile tarafların anlaşamaması halinde dava yoluna gidilecek.