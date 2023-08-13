Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci toplantı yarın yapılacak

8 milyondan fazla kamu çalışanını doğrudan etkileyecek olan toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İkinci toplantı yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak. Toplantıda kamu işveren tarafının teklifini açıklaması beklenirken, üçüncü toplantısı 17 Ağustos'ta yapılacak görüşmelerin ay sonuna kadar tamamlanacağı ifade edildi.

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sürüyor. Kamu çalışanlarını yetkili sendika olarak Memur-Sen temsil ediyor. 1 Ağustos'ta başlayan görüşmelerde 9 Ağustos'ta müzakere aşamasına geçildi. Müzakere süreci tamamlandı. Şimdi gözler yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak ikinci toplantıya çevrildi. Kamu işveren tarafının yarınki toplantıda teklifini açıklaması bekleniyor.

4 MİLYON MEMURU YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Bu toplantıda Kamu İşveren Heyeti ilk teklifini kamuoyuna açıklayacak. Toplu sözleşme görüşmelerinde yaklaşık 4 milyon memur ile 2 buçuk milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki mali ve sosyal hakları netleşecek.

15 AĞUSTOS'TA TEKLİFLERİN MÜZAKERESİNE GEÇİLECEK

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek. Toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine geçilecek.

AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta yapılacak. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.