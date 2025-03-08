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Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak zamda! İşte üzerine durulan en güçlü senaryo

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16,5 milyon emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyeyi bekliyor. Edinilen bilgiye göre emekli ikramiyesi ile ilgili tasarı pazartesi günü TBMM'ye sunulacak. Kulislerde 3 farklı zam senaryosu konuşulurken enflasyonla mücadele ve uygulanan sıkı para politikaları doğrultusunda 2025 yılı bayram ikramiyesinin 3500 TL ile 4000 TL arasında olması bekleniyor.

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı öncesi alacağı ikramiyenin ne kadar olacağını dört gözle bekliyor. 16,5 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde önemli gelişmeler yaşandı. Edinilen bilgiye göre AK Parti'nin pazartesi TBMM'ye emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili tasarıyı sunması bekleniyor.

2024'TE 3 BİN LİRA ALMIŞLARDI

Emekliler ise Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki defa emekli ikramiyesi alıyor. Ramazan Bayramı ise 2025'te 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Yani emekliler 30 Mart öncesinde ikramiyelerini alacak. Bayram ikramiyesi 2024 yılında 3 bin liraya yükseltilmiş, emekliler bayram öncesi 3 bin lira ikramiye almışlardı.

Kulislerde ise pazartesi günü için 3 senaryo üzerinde duruluyor;

  • Birinci senaryo emekli ikramiyelerine 500 lira zam gelmesi. Buna göre 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesi emekliler 3500 TL alacak.
  • İkinci senaryo 750 TL zam. Bu senaryoda emeklilerin 3750 TL ikramiye alması öngörülüyor.
  • Üçüncü senaryo ise 1000 TL zam. Bu senaryoda emeklilerin bayram için 4 bin TL zam alacağı konuşuluyor.

4 BİN TL SENARYOSU ÖNE ÇIKIYOR

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz CNN Türk'e YAK Parti yönetimin yaptığı toplantıda 3 bin liralık emekli ikramiyesine yüzde 33'Lük artışın yani 4 bin TL'nin ön plana çıktığını söyledi. Yılmaz, konuyla ilgili açıklamasında "Masada 3 formül var 500 TL, 750 TL ve 1000 TL. 4 bin TL'lik ikramiye öne çıkıyor" ifadelerine yer verdi.

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Milyonlarca emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak zamda! İşte üzerine durulan en güçlü senaryo
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu haberleri ekonomi ekibi özellikle servis ediyor sanırım. Şimdiden yıl sonu dolar kuru, enflasyon rakamları sallamaya başladılar ki Temmuz da biz emeklilere özellikle zam vermemek için. Bor ekonomi ekibi dusunun; maaş olmazsa harcama olmaz. Enflasyonbdusme diye bekliyor. Zamlardan önceki 3 ayın toplamından fazla ocak enflasyonu açıklayacak kadar da alçak gönüllüler. Emeklileri hükümet ve sayın Cumhurbaşkanım ile karşı karşıya getirme hedeflerine ulaşmış oldular. Helal olsun. Bizi bizi yıkarız

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

TEFE TÜFE sahtekarlığı ile maaşları piç et. İkramiye ile avut.

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