Milyonlarca emekli heyecanla bekliyor! İşte ikramiye zammı için masadaki rakamlar
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Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikramiye zammı konusunun netleşmesini istiyor. Bugünkü Kabine toplantısının ardından konunun karara bağlanması beklenirken, enflasyondaki yükseliş ve memur zamları nedeniyle ikramiyelerin 1.500 TL ile 1.750 TL arasında bir rakama çıkarılması gündemde.
14 milyona yakın emekli ikramiye zammı için beklentisini sürdürürken, bugün kabine toplantısında konunun ele alınması ve karara bağlanması bekleniyor. Ayrıca ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihte merak konusu. Milyonlarca emekli zam ve ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihin netleşmesini istiyor.
Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs'a denk geliyor. İkramiyelerin her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ikramiyelerin 25-30 Nisan tarihleri arasında yatırılması gündemde.
Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiye tutarları 1.100 liraya çıkartılmıştı. Bu sene ise enflasyondaki yükseliş, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşünüldüğünde bu artışın 1.500 TL ile 1.750 TL arasında bir rakam olması bekleniyor.
İkramiye ödemelerinden yeni emekliler, dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.