Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle çalışan anne ve babalar için yeni düzenlemeler yolda. Hükümet, işçi ve memur arasındaki doğum, süt ve ücretsiz izin farklarını kaldırmaya hazırlanıyor. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 günden 15 güne çıkarılması planlanıyor. Ayrıca ücretsiz izin süresinin her iki kesim için de 2 yıla eşitlenmesi hedefleniyor.

2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babalara yönelik yeni düzenlemeler için düğmeye bastı. Çalışmada, doğum ve babalık izinlerinin artırılması, işçi ve memur arasındaki farkların kaldırılması hedefleniyor.

İŞÇİ VE MEMUR ARASINDAKİ İZİN FARKI KALKIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, hükümetin çalışma hayatında aile dostu düzenlemelere yönelik hazırlıkları hız kazandı. Yeni düzenlemeyle işçi ve memur anneler arasındaki doğum, süt ve ücretsiz izin farklarının kaldırılması planlanıyor. Ayrıca mevcut 16 haftalık doğum izninin 24 haftaya çıkarılması, babalar içinse 10 günlük iznin 15 güne yükseltilmesi öngörülüyor. Taslağın tamamlanmasının ardından düzenlemenin Meclis'e sunulması bekleniyor.

"DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKABİLİR"

Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, doğum izninin şu anda doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olduğunu belirtti. Yılmaz, "Hükümetin bu konuda bir çalışma yaptığını biliyoruz. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre doğum izni 24 haftaya çıkarılacak, babalık izni ise 15 güne eşitlenecek" dedi.

SÜT İZNİ VE ÜCRETSİZ İZİNDE DE EŞİTLİK GELİYOR

Yılmaz, mevcut düzenlemede özel sektör çalışanı annelerin günlük 1,5 saat süt izni bulunduğunu, kamu çalışanı annelerde ise ilk altı ay 3 saat, ikinci altı ay 1,5 saat olarak uygulandığını hatırlattı. Yeni düzenlemeyle bu farkın kaldırılacağını belirten Yılmaz, "Tüm anneler ilk altı ay 3 saat, ikinci altı ay 1,5 saat süt izni kullanabilecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca, doğum sonrası ücretsiz izin süresinin kamu ve özel sektörde 2 yıla eşitleneceği de konuşuluyor.

BABALIK İZNİ 15 GÜNE ÇIKIYOR

Mevcut sistemde memurlar 10 gün, özel sektör çalışanları ise 5 gün babalık izni kullanabiliyor. Yeni düzenlemeyle bu farkın da ortadan kaldırılması ve tüm babaların 15 gün izin hakkına sahip olması bekleniyor.

HEDEF: AİLE DOSTU ÇALIŞMA MODELİ

Hükümetin hazırladığı düzenlemeyle birlikte hem kamuda hem özel sektörde aile yaşamını destekleyen ortak standartlar getirilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, düzenlemenin 2025 yılı içinde yasalaşmasını hedefliyor.

Yorumlar (6)

Serkan Basar:

doğum izni ??? adliyelerde boşanma dosyalarını koyacak yer yok adam fabrikada 22 bine çalışıyor ev sahibi kirayı 15 ten 25 yükseltmek istiyor ve evde huzursuzluk başlaıyor yani tamamen ekonomiyle alakalı

yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Maşallah , maşallah . Gene harika işler becermişsiniz (!) Bu mevcut hükümete bir şey yapmıyor diyenlere kapak olsun . Adamlar daha ne yapsın olum (!) NANKÖRLER , KIYMET BİLMEZLER SİZİİİİ...

Aydin Mustafa:

zırzop:

haklar tüm ülke geneli aynı olmalı işçide ayrım olur mu emek herkesin emeği

Ertan Sözüer:

maaşlarda eşitlensin ama

