Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı
Forbes Dergisi milyarderler listesini güncellerken, 2 yıldır "Türkiye'nin en zengin iş insanı" unvanına sahip olan Murat Ülker birinciliği Chobani şirketinin sahibi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı.

Dünyaca ünlü Forbes Dergisi, milyarderler listesini güncelledi. 2023 yılından bu yana Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını elinde bulunduran Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, güncellemeyle birlikte ikinci sıraya geriledi. Ülker'in yerini ise geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne sponsor olmasıyla gündeme gelen Hamdi Ulukaya aldı.

ULUKAYA'NIN VARLIĞI 13,7 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Yaklaşık 2,5 milyar dolarlık serveti bulunan Ulukaya, son yıllarda ABD yönetimiyle kurduğu yakın ilişkiler ve farklı eyaletlerde açtığı fabrikalar sayesinde pazardaki payını önemli ölçüde büyüttü. Şirket hisseleri ve diğer yatırımlarının da dahil edilmesiyle birlikte Ulukaya'nın toplam varlığı 13,7 milyar dolara yükseldi.

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdıHamdi Ulukaya.

ÜÇÜNCÜ SIRADA ŞABAN CEMİL KAZANCI VAR

Listede ikinci sırada 5,4 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker, üçüncü sırada ise 4,7 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı yer aldı.

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdıŞaban Cemil Kazancı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
