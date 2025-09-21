Milli Savunma Üniversitesi Öğrencileri TEKNOFEST'te Su Toplama Ünitesi Projesi ile Öne Çıktı

MEHMET SELÇUK GÜÇLÜ - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu öğrencilerinin TEKNOFEST İstanbul'da sergilediği "Sahra Su Toplama Ünitesi" projesi, askeri üs bölgelerine içme suyu sağlamayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

TEKNOFEST 2025 kapsamında sergilenen projeler arasında Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu öğrencilerinin geliştirdiği yenilikçi bir çalışma öne çıktı.

Öğrenciler, Türkiye'nin sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan içme suyu sorununa çözüm üretmek amacıyla geliştirdikleri sistemle dikkati çekti.

Proje kapsamında hazırlanan teknoloji, üs bölgelerinde suya erişim zorluklarını ortadan kaldırmayı hedeflerken, özellikle lojistik açıdan güç koşullarda görev yapan askeri birliklerin, dışa bağımlı kalmadan güvenilir ve sağlıklı içme suyuna ulaşabilmesi için tasarlandı.

Sistem, çevresel faktörlerden yararlanarak içme suyu üretebilme kapasitesine sahip ve bu sayede sınır bölgelerinde görev yapan personelin temel ihtiyaçlarının güvenli şekilde karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kara Harp Okulu öğrencilerinin geliştirdiği proje, yalnızca askeri üsler için değil, suya erişim sıkıntısı yaşanan kırsal alanlarda, afet bölgelerinde de potansiyel çözüm olarak değerlendiriliyor.

Bu projeyle Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılan "Bozdoğan" takımı, 50 takım sunumunun arasından en iyi sunum ödülüne layık görülerek ikinci oldu.

Projeye ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan MSÜ Kara Harp Okulu Mühendislik Fakültesi Öğretim Görevlisi Üsteğmen Umur Akdeniz, aynı bölümde üçüncü sınıf öğrencileriyle Sahra Su Toplama Ünitesi projesini geliştirdiklerini söyledi.

"Bozdoğan" takımı adıyla Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması'na katılmaya hak kazandıklarını belirten Akdeniz, projenin sunumunu gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"Mikro rüzgar türbinleri sayesinde sistem kendi enerjisini üretmektedir"

MSÜ Kara Harp Okulu'nda Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Emircan Şengül de geliştirdikleri proje sayesinde lojistik zorlukların yaşandığı askeri üs bölgelerinde personelin temel su ihtiyacını karşılayabileceklerini aktardı.

Şengül, söz konusu projeyle askeri personelin temel su ihtiyacını karşılama maksatlı atmosferdeki sis ve nemden su üretimi sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sistemimiz dikey hizalı paslanmaz çelik teller sayesinde atmosferdeki sis ve nemi toplamakta ve personele suyu sunmaktadır. Ayrıca toplanan suyu sensörler aracılığıyla analiz ediyor ve bu suyun verilerini ekranda personele sunmaktayız. Bu sayede personel suyun kullanılabilirliği hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Ayrıca, geliştirdiğimiz sistem sayesinde askeri üs bölgelerinde elektrik sorunları yaşandığı için mikro rüzgar türbinleri sayesinde sistem kendi enerjisini üretmektedir."

Sistemin kolay sökülüp takılmasını göz önünde bulundurarak modüler bir yapı eklediklerini ifade eden Şengül, bu sayede sistemin ekstra bir uzmanlık gerektirmeden kurulabildiğini söyledi.

MSÜ Kara Harp Okulu'nda Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Metehan Melih Toklu ise su toplamak için bu cihazı geliştirdiklerini kaydederek, cihazı test etmek için küçük alanda büyük etki göstermesi adına bazı verim çalışmaları yaptıklarını anlattı.

Sistemde kullanılan paslanmaz çelik tellere uygulanan işlemlerle ilgili bilgi veren Toklu, "Telleri grafen oksit maddesiyle kapladık. Bu maddelerle kaplamamızın sebebi ise maddelerin hidrofilik yapısı sayesinde havadaki su taneciklerinin tel üzerine daha hızlı yapışmasını sağlamaktı. Sonuç olarak bu maddeyle su üretimindeki verimimizi artırdık." diye konuştu.