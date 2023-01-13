Milletvekili maaşlarına zam!

2023 yılı itibariyle milletvekili maaşları 73 bin 379 liraya, emekli vekillerin maaşları ise 51 bin 970 liraya yükseldi. Milletvekili maaşı ile asgari ücret ve emekli maaşlarının arasındaki uçurum sosyal medyada tepki çekti. Birçok kullanıcı paylaşımlarıyla duruma isyan etti.

Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından milletvekili maaşlarına yapılan zam da belli oldu. Memur ve emekliye yapılan yüzde 30'luk zam milletvekili aylıklarına aynı oranda yansıdı.

VEKİL MAAŞI 56, EMEKLİ VEKİL MAAŞI 51 BİN LİRA

Yeni yılla birlikte milletvekili maaşı 56 bin 445 liradan 73 bin 379 liraya yükseldi. Emekli vekillerin aylıları ise 39 bin liradan 51 bin 970 liraya yükseldi. Böylece son 1 yılda milletvekillerine 33 bin 542 lira, milletvekili emeklilerine 33 bin 110 TL zam yapılmış oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Milletvekili maaşı en düşük emekli maaşının 13 kat üzerine çıktı. Vekil maaşları ile asgari ücret ve emekli maaşlarının arasındaki uçurum sosyal medyada tepki çekti. "Milletvekili" etiketi kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı paylaşımlarıyla duruma isyan etti.

İşte tepkilerden bazıları: