Haber : Milletvekili Güneş, TMO'yu ziyaret etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekili Güneş, TMO'yu ziyaret etti

 - Güncelleme:
Milletvekili Güneş, TMO'yu ziyaret etti

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Eflani ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) ziyaret etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Eflani ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) ziyaret etti.

Milletvekili Güneş, beraberinde İlçe belediye başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın ile birlikte TMO'yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Milletvekili Güneş, ilçede çiftçiler tarafından üretimi yapılan buğday'ın TMO tarafından alımına başladığını söyleyerek, " TMO Eflani ilçemizde ilk defa alım yapmaya başladı ve bu bir başlangıç. TMO'nun bu yıl bin ton civarında bir alım yapması bekleniyor. İnşallah bu rakamlar her yıl artarak devam edecek. İlçe belediyemizde çiftçilerimizin üretimlerini artırma noktasında her türlü desteği de veriyor" dedi. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Milletvekili Hisarcık Karabük Güneş Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title