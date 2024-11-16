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Milas Zeytin Hasat Şenliği Renkli Görüntülerle Başladı

Milas Zeytin Hasat Şenliği Renkli Görüntülerle Başladı
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Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl onuncusu düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği, yağışlı havaya rağmen etkinliklerle başladı. Kortej yürüyüşü, yöresel oyunlar ve zeytinyağı kalitesi üzerine konuşmalar ile dikkat çekti.

Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl onuncusu gerçekleştirilen Milas Zeytin Hasat Şenliği başladı.

Yağışlı havaya rağmen davul zurna eşliğinde yöresel kıyafetlerle renkli görüntülerin oluştuğu kortej yürüyüşü Atapark'ta tören alanında tamamlandı. Meydanda, Yörükler tarafından sergilenen yöresel oyunlar beğeniyle izlendi.

Açılış töreninde konuşma yapan Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Reşit Özer, AB coğrafi işaret başarısı ve diğer çalışmalarla, şenlikle birlikte ilçede zeytine ve zeytinyağına bakışın değiştiğini, zeytinyağı fabrika ve markalarında ciddi artış yaşandığını söyledi.

Meydandaki konuşmalar ve etkinlikler, yağışın şiddetini artırması nedeniyle Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu'na alındı.

Muğla Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, "Muğla Zeytininin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu" isimli zeytinyağı kalite yarışmasıyla çiftçileri teşvik ettiklerini dile getirdi.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, belediye olarak üreticinin ve tüketicinin yanında olduklarını, tarımsal üretimi desteklediklerini kaydetti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da tarım, hayvancılık ve üretimin önemi dolayısıyla belediye olarak her alanda üretimi desteklediklerini anlattı.

Kaynak: AA / Volkan Yıldız - Ekonomi
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