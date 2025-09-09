Milas'ta Zeytin Ağaçları İçin Danışma Kurulu Oluşturuldu

Milas'ta, zeytin ağaçlarının taşınması ve yöre halkına tahsisi süreçlerini şeffaf, katılımcı ve denetlenebilir bir şekilde yürütmek amacıyla muhtarlar tarafından Danışma Kurulu oluşturuldu.

Yeniköy Kemerköy Enerji'den yapılan açıklamaya göre, 7554 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) uygulama esasları çerçevesinde mahalle muhtarlarının oluşturduğu Danışma Kurulu'nun sözcüsü Karacaağaç Muhtarı Dursun Uysal oldu.

Milas'ta kurulan Muhtarlar Danışma Kurulu, bölgedeki muhtarların katılımıyla göreve başladı. Danışma kurulu, zeytin ağaçlarının geleceğine ilişkin alınacak kararlara yön verecek ve sürecin adil şekilde yürütülmesi için gözetim görevi üstlenecek.

Kurul, taşınacak zeytin ağaçlarının hangi alanlara nakledileceği, yöre halkına nasıl tahsis edileceği ve bakım süreçlerinin izlenmesi gibi konularda görüş bildirecek ve süreci denetleyecek. Ayrıca, yılda bir kez ağaçların bakımı izlenecek ve kurulun değerlendirmeleri ilgili kurumlara raporlanacak.

Kurul kararları, Yeniköy Kemerköy Enerji yönetimiyle koordinasyon içinde alınacak ve MAPEG'in belirlediği usul ile esaslara uygun olarak yürütülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kurul sözcüsü Uysal, danışma kurulunun köylülerin zeytin taşıma sürecine doğrudan dahil olmasını ve alınan kararların şeffaf bir şekilde uygulanmasını sağlayacağını belirterek, "Ankara'da yaptığımız açıklamalarda da 'taşınan zeytin ağaçlarının takipçisi' olacağımızın sözünü vermiştik. Buradan hareketle bizim tek amacımız var. Bu amaç hem zeytin ağaçlarımızı korumak hem de bu süreçte yöre halkının haklarını güvence altına almak." ifadelerini kullandı.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdürü Mehmet Eroğlu da, kurulun yöre halkının sürece aktif katılımı açısından çok önemli bir mekanizma olduğunu vurgulayarak, "Şirket olarak bu yapının sağlıklı işlemesi için gerekli tüm desteği vereceğiz. Zeytin ağaçlarının taşınması ve köylere tahsisi süreçlerini hem yasal çerçevede hem de toplumsal beklentiler doğrultusunda yürüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.