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Milas Meslek Yüksekokulu'nda Turizm Sohbet Toplantıları Düzenlendi

Milas Meslek Yüksekokulu'nda Turizm Sohbet Toplantıları Düzenlendi
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu, turizm sektörü öğrencileri için düzenlenen 'Bir Meslek Olarak Otelcilik' söyleşisiyle uzman isimleri bir araya getirdi. Etkinlikte öğrencilere sektördeki kariyer fırsatları ve zorluklar hakkında bilgi verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu, turizm sektörüne ilgi duyan öğrenciler için önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ' Turizm Sohbet Toplantıları-1' kapsamında düzenlenen 'Bir Meslek Olarak Otelcilik' adlı söyleşide, alanında uzman isimler öğrencilerle buluşarak, sektördeki tecrübelerini paylaştı.

Söyleşiye; Bodrum'dan çok sayıda profesyonel otel yöneticisi konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik, Milas Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerine turizm sektörünün dinamiklerini yakından tanıma fırsatı sundu.

Öğrencilerin sektördeki geleceği ele alındı

Konuşmacılar, turizm sektörünün sürekli gelişen ve değişen yapısı hakkında öğrencilere önemli bilgiler verdi. Söyleşi kapsamında özellikle öğrencilerin staj dönemlerinde karşılaşabilecekleri zorluklar, mezuniyet sonrası iş dünyasına güçlü bir adım atabilmeleri ve kariyerlerini doğru yönlendirmeleri üzerine değerli önerilerde bulunuldu.

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Sabahattin Duman, turizm sektörünün istihdam imkanları ve kariyer basamakları hakkında bilgiler verirken, Özgür Erol, otelcilik sektöründeki küresel gelişmeleri ve müşteri memnuniyetinin önemini vurguladı. Hapimag Resort Sea Garden Otel Operasyon Müdürü İlker Adaş ise operasyon yönetimi, kriz yönetimi ve ekip çalışmasının sektördeki kritik rolüne değindi.

Müdür Prof. Dr. Hüseyin Çeken'den teşekkür

Milas Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Çeken'in yönetiminde gerçekleşen söyleşinin sonunda, katılımcılara turizm sektörüne sağladıkları katkılar ve öğrencilere sundukları rehberlik için teşekkür belgeleri takdim edildi.

Etkinlik, katılımcıların ve öğrencilerin bir araya gelerek toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Milas Meslek Yüksekokulu, Turizm Sohbet Toplantıları serisinin devam edeceğini belirterek, öğrencilerin sektörel gelişmeleri yakından takip etmelerine imkan tanıyacak etkinliklerin süreceğini duyurdu. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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