Milas-Bodrum havalimanı Ocak ayında 180 bin 763 yolcuya hizmet verdi
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Milas-Bodrum Havalimanı'nın Ocak 2026 tarihindeki yolcu, uçak ve yük istatistiklerini açıkladı. Havalimanında 108 bin 763 yolcu, 1.177 uçak ve 801 ton yük taşındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı