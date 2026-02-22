Haberler

Milas-Bodrum havalimanı Ocak ayında 180 bin 763 yolcuya hizmet verdi

Güncelleme:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Milas-Bodrum Havalimanı'nın Ocak 2026 tarihindeki yolcu, uçak ve yük istatistiklerini açıkladı. Havalimanında 108 bin 763 yolcu, 1.177 uçak ve 801 ton yük taşındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas- Bodrum Havalimanı 2026 yılının Ocak ayında 108 bun 763 yolcuya hizmet verdi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısı 108 bin 763 kişi, uçak sayısı Bin 177 ve taşınan yük miktarı da 801 ton olarak gerçekleşti. - MUĞLA

500

