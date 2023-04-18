Mihalıççık'ta kiraz üreticilerine yönelik eğitimler devam ediyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından Mihalıççık ilçesinde kiraz üretimi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri tarafından Mihalıççık ilçesinde kiraz üretimi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, kiraz üretiminde görülen hastalık ve zararlılarla ilgili mücadele metotları, 'İyi Tarım Uygulamaları' çerçevesinde bitki ile ilgili üretimde uygunluk kriterleri, İl Müdürlüğü tarafından Mihalıççık ilçesinde uygulanacak olan 'İyi Tarım Uygulamaları ve Kontrolü Projeleri' hakkında üreticiler bilgilendirildi. Ayrıca toplantıda, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde Mihalıççık İlçesi'nde yürütülen 'Kirazda Akdeniz Meyve Sineğinde Ari Alan Çalışması Projesi' çerçevesinde ilçede yapılan çalışmalar hakkında üreticiler bilgilendirildi. 2022 yılında Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyon' nun (IPPC) resmi sayfasında yayımlanan Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi, Akdeniz meyve sineği ari alan ilan edilen 4 ilden birisi olmuştur. Bu çalışma ile Akdeniz meyve sineğinin kiraz ihracatında sorun olmaktan çıkarılması ve kiraz ihracatının artırılması hedeflendiği vurgulanarak ariliğin sürdürülebilmesi için gerekli bitki sağlığı tedbirleri üreticilerimize anlatılarak bilgilendirmeler yapıldı.

Söz konusu toplantı, Akdeniz meyve sineği ari alan ilan edilen Mihalıççık İlçesinde ariliğin devamlılığı için yapılması gerekenler ile ariliğin devam ettirilmesinin önemi, kirazda ekonomik zarara sebep olan hastalık ve zararlılar hakkında bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, bundan sonraki süreçte de ihtiyaç dahilinde benzer bilgilendirme ve eğitim çalışmalarına devam edileceği vurgulanarak sona erdi. Bilgilendirme toplantısında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisleri Eda Gözükara, Muazzez Günay ve Salih Çildem, görev aldı. - ESKİŞEHİR