Migros, Türkiye'nin En Güçlü Markası Seçildi

Migros, Türkiye'nin En Güçlü Markası Seçildi
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Migros, Brand Finance tarafından yapılan 2025 yılı değerlendirmesinde 'Türkiye'nin En Güçlü Markası' unvanını kazandı. Şirket ayrıca, Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi raporunda da birinci sırada yer aldı.

Migros, global marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından 'Türkiye'nin En Güçlü Markası' seçildi.

Migros, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yayımlanan 2025 yılı "En Güçlü Markalar" listesinde zirveye yerleşerek, 'Türkiye'nin En Güçlü Markası' oldu. Yapılan açıklamaya göre, 'Türkiye'nin En Güçlü 10 Türk Markası-2025' listesi marka algısı ve tüketici davranışları olmak üzere iki alanda incelendi. Markaların dijital varlığı (mükemmel web sitesi ve aplikasyonlar), inovatif yapısı, güvenilirlik, mükemmel müşteri memnuniyeti, toplumsal katkısı, çevresel sorumluluğu, açıklık ve samimiyet, şeffaf ve etik yönetim anlayışı, modernlik, yaygınlık, özgünlük ve marka imajı gibi özellikler dikkate alındı.

Migros, 'Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi' raporunda da birinci sırada

Açıklamaya göre şirket, geçtiğimiz yıl da Avrupa'nın en prestijli perakende yayınlarından biri olan 'European Supermarket Magazine' ve Brand Finance iş birliğiyle hazırlanan 'Avrupa'nın En Güçlü 50 Gıda Perakendecisi' raporunda birinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştı. Avrupa'nın önde gelen gıda perakendecilerinin yatırım, performans ve marka gücü değerlendirilerek yapılan sıralamada, şirket, AAA+ notu alan gıda perakendecisi olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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