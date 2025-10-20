Haberler

Migros MoneyPay, E-Ticaret Paneliyle Ödeme Teknolojilerinin Geleceğini Tartıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Migros'un fintek çözümü MoneyPay, 'Köklerimizden Güç Alarak Ödeme Dünyasının Yarınına' başlıklı panelde önde gelen e-ticaret temsilcilerini bir araya getirdi. Panelde, Sanal POS'un sektördeki önemi ve müşteri deneyimi üzerindeki etkileri masaya yatırıldı.

Migros MoneyPay, "Köklerimizden Güç Alarak Ödeme Dünyasının Yarınına" başlıklı panelde e-ticaret ekosisteminin temsilcilerini bir araya getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros'un fintek çözümü MoneyPay tarafından düzenlenen panelin moderatörlüğünü Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi üstlendi.

Panele, MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, Migros Online Genel Müdürü (CEO) Orçun Onat, Nakitera Genel Müdürü Bulut Arukel ve Colendi Kurucu Ortağı ve CEO'su Bülent Tekmen gibi e-ticaret ekosisteminin öncü isimleri katıldı.

Ödeme çözümlerinin yalnızca teknik altyapılar olmadığının vurgulandığı panelde katılımcılar, ödeme sistemlerinin müşteri davranışlarını dönüştüren ve iş modellerini yeniden şekillendiren stratejik araçlar olduğunu aktardı.

Sanal POS'un, ödeme aracı olmasının yanı sıra, güven, hız, müşteri deneyimi ve ticari faydayı aynı anda sunduğu belirtilen panelde, markaların büyümesini hızlandıran bir kaldıraç olduğu ifade edildi.

???????Açıklamada görüşlerine yer verilen MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, Sanal POS'un sektördeki önemine dikkati çekerek, Sanal POS'un finansal regülasyonlara tam uyumlu, güvenli ve ölçeklenebilir bir ürün olduğunu belirtti.

Sanal POS'un işletmelerin büyüme süreçlerinde doğrudan kazanç sağlamasını hedeflediğini vurgulayan Müstehlik, satış kayıplarını önlediğini, işlem sürekliliğini garanti ettiğini ve operasyonel yükü minimuma indirdiğini aktardı.

Müstehlik, Sanal POS'un markaların günlük operasyonlarında olduğu kadar, ciro ve nakit akışlarını da güçlendirdiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"MoneyPay olarak, ürün portföyümüzdeki dijital çözümlerin yanı sıra Android POS cihazları ve farklı ödeme teknolojileri de geliştiriyoruz ve tüm projelerimizi ARGE seviyesinde yürütüyoruz. Sanal POS, yalnızca bugünün değil, dijitalleşen ekonominin gelecekteki ihtiyaçlarına da yanıt verecek bir çözüm. Türkiye'nin ödeme teknolojilerinin geleceğini şekillendirmeye devam ediyoruz."

Migros One CEO'su Orçun Onat, MoneyPay'in Migros'un müşteriyle kurduğu güven temeli üzerine inşa edilmesinin, ürünlerin hızlı şekilde benimsenmesini sağladığına dikkati çekerek, "Özellikle yüksek hacimli kampanya dönemlerinde Sanal POS'un sunduğu hız, güvenilirlik ve kolay entegrasyon, müşteri deneyiminde belirgin fark yaratıyor. MoneyPay'in altyapısının Migros One'ın provizyon bazlı iş modeliyle uyumlu olması, şirket için değer sunuyor." ifadelerini kullandı.

E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi de e-ticaret dünyasında rekabetin artık yalnızca ürün veya fiyatla sınırlı olmadığını, ödeme süreçlerindeki müşteri deneyiminin, markaların geleceğini belirleyen kritik unsur haline geldiğini kaydetti.

Fintek işbirlikleri ekosistemi güçlendiriyor

Nakitera Genel Müdürü Bulut Arukel ise MoneyPay'in Sanal POS altyapısıyla güçlenen Nakitera'nın, 360 derece fintek platformunun ana firmalardan tedarikçilere, bayilerden satış noktalarına kadar tüm ekosistemde maliyetleri düşürürken, operasyonları kolaylaştıran ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyen yapı sunduğunu belirtti.

Arukel, hızlı entegrasyon ve düşük operasyonel maliyetlerin sağladığı avantajların, iş ortaklıklarını güçlendirdiğini ve Anadolu Grubu bünyesindeki şirketlerde de bu altyapının etkin biçimde kullanıldığına dikkati çekti.

Colendi Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Tekmen, Colendi'nin MoneyPay'deki ortaklığı sayesinde fintek alanındaki bilgi birikimi ve teknoloji gücünü ödeme dünyasına aktardığını vurguladı.

Tekmen, küresel trendlerin özellikle güvenlik, regülasyon uyumu ve kullanıcı deneyimi odaklı olduğunu, MoneyPay'in de bu eğilimlerle uyumlu çözümler geliştirdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
title