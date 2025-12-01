Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Migros İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Ömer Özgür Tort, Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) Antalya'da düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi'nde gıda ve tekstil sektörlerinde derinleşen üretim sorunlarına dikkat çekti.

"ÜRETİCİLER PARA KAZANAMADIĞI İÇİN ÜRETMEK İSTEMİYOR"

Gıdaya erişim ve üretim alanında Türkiye'nin ciddi bir risk döneminden geçtiğini söyleyen Tort, üreticilerin para kazanamadığı için üretmek istemediğini ve bunun hem sektör hem de ülke için büyük bir tehdit haline geldiğini vurguladı.

KORKUTAN SENARYOYU PAYLAŞTI

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre Migros İcra Kurulu Başkanı Tort, "Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz. O zaman ithalat furyasının içinde gıdayı da bu paydaşlardan biri haline getirmek zorunda kalabiliriz diye kaygımız var" ifadelerini kullandı.

"PESTİSİT KONTROLÜNE YILDA 350-400 BİN DOLAR HARCIYORUZ"

Gıda güvenliğine de değinen Tort, "Bazı bahçelere giriyorum, bir bölümünün kendileri için ayrıldığını ve oraya ilaç kullanmadıklarını belirtiyorlar. Bu benim canımı çok acıtıyor. Bunu bana söylüyorlar, kim bilir söylenmeyen neler var. Bunun da kontrolü önce vicdanımızla. Biz kontrol etmeyi yükümlülük olarak görüyoruz. Yalnızca pestisit kontrolüne yılda 350-400 bin dolar harcıyoruz.

Bunun muhakemesi ve denetlenmesi vicdanda. Tüm bunları yaparsak biz de tedariklerimizi şeffaflaştırma sözü veriyoruz. Tüm ürünlerin üzerine QR kodu koyma sözü veriyorum. Herkesin bu sorumlulukta paydaş olması en değerlisi" diye konuştu.