Michelle Bowman, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Olarak Onaylandı

Michelle Bowman, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Olarak Onaylandı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın aday gösterdiği Michelle Bowman, Senato tarafından Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı olarak onaylandı. Oylamada 46'ya karşı 48 oy ile kabul edilen Bowman, bankacılık düzenlemelerinde daha ılımlı bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor.

NEW ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) denetimden sorumlu başkan yardımcılığı görevi için aday gösterdiği Michelle Bowman, Senato tarafından onaylandı.

Halen Fed Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Bowman'ın adaylığı, Senato'daki oylamada 46'ya karşı 48 oyla kabul edildi.

Böylece Bowman, şubat ayı sonunda bu görevden ayrılan Michael Barr'ın yerine Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı olarak görev yapacak.

Barr, Trump yönetimiyle olası bir anlaşmazlığı önlemek amacıyla Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcılığı görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, mart ayında bu görev için Bowman'ı aday göstermişti.

Bowman'ın 2018'den bu yana Fed'in Yönetim Kurulu'nda görev yaptığını anımsatan Trump, enflasyon, düzenlemeler ve bankacılık konularında geniş bir uzmanlığa sahip olduğunu kaydetmişti.

Senato'da adaylığı onaylanan Bowman'ın, bankacılık düzenlemelerinde Barr'a kıyasla daha ılımlı bir yaklaşım benimsemesi ve bankalar için kuralları hafifletmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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