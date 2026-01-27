Milletvekili Işıkver: 'Elazığ TSO'da bir başarı hikayesi var'

Birçok konuda ortaya koydukları mücadeleyi 6. bölge teşviklerinin devamı içinde verdiklerini vurgulayan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, "Bu yasanın devam etmesi lazım. Yoksa buradaki yatırımcı pılını pırtını toplayıp gidecek. Birçoğu da yabancı yatırımcılar. Bu şehirde İdris Başkanımızın gayretleri ile teşvik sayesinde büyük bir başarı hikayesi var. Ancak bunu sürdürülebilir hale getirmenin yollarını aramak zorundayız" dedi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı meclis toplantısına katılarak şehrin ekonomik durumunu ve problemlerini değerlendiren MHP Milletvekili Semih Işıkver, 2017 yılında Elazığ TSO Başkanı İdirs Alan'ın ilk görev döneminde şehre kazandırılan teşvik yasasının avantajlarıyla yatırım, üretin ve istihdamda önemli bir başarı hikayesi yazıldığını ifade etti.

"Bu şehirde İdris Başkanımızın gayretleri ile teşvik sayesinde büyük bir başarı hikayesi var"

Bir şehrin teşvik kapsamına alınmasının oldukça uzun ve zorlu süreç gerektirdiğini, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki işleyişin zor olduğunu ifade eden Milletvekili Işıkver, "Çünkü bir ile teşvik vermenin de devlete maliyetleri var, külfetleri var. Dolayısıyla bakanımız da bu konuya çok vakıf, konuyu da çok iyi bilen birisi, çok da yetenekli bir bakan. Ben buradaki taleplerimizin hepsini bizzat kendisine arz edeceğim. İnşallah da bu 2026 yılının sonuna kadar biz bu mücadeleyi verip tek kararla şehrimizin 2030 yılına kadar teşvik kapsamında kalmasını sağlarız. Elazığ'da çimento fabrikasının şehir dışına çıkartılması, Pertek köprüsünün yapımını, sulama projelerinin hayata geçirilmesi, lojistik üst merkezinin kurulması, termal su kaynaklarının daha etkin değerlendirilmesini konusunda ortaya koyduğumu mücadeleyi 6. bölge teşviklerinin devamı içinde veriyoruz. Bu yasanın devam etmesi lazım. Yoksa buradaki yatırımcı pılını pırtını toplayıp gidecek. Birçoğu da yabancı yatırımcılar. Bu şehirde İdris Başkanımızın gayretleri ile teşvik sayesinde büyük bir başarı hikayesi var. Ancak bunu sürdürülebilir hale getirmenin yollarını aramak zorundayız" diye konuştu.

"İnşallah teşvik yasasının devamını sağlayacağız"

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan ve meclis üyelerine bu konuda üzerine düşen görevi yapacağını ve siyaset kurumu olarak sorumluluklarının farkında olduklarını dile getiren Milletvekili Işıkver, "Ben kendim buradaki sorunların ve bana yüklediğiniz sorumluluğun farkındayım. Allah'ın izniyle de bu konuda sonuç almak için elimizden gelen ne varsa, gerekirse bütün hayatımı masaya koyarak bu işin mücadelesini vereceğimden hiçbirinizin şüphesi olmasın. İnşallah teşvik yasasının devamını sağlayacağız. Çünkü bunun devamını sağlayamazsak bizim burada oturmamızın da bir anlamı yok. Çünkü Şehir ölür ve biter. Bizim bu şehirde öncelikle bir şehri ayağa kaldırmamız lazım. Dolayısıyla ben kıymetli İdris Başkanıma da değerli meclis başkanıma da siz değerli abilerime de ifade etmek istiyorum ki hiçbir şekilde yalnız değilsiniz. Bu mücadeleyi ben sonuna kadar veririm. Allah'ın izniyle de sonuç da alırız. Ben buna inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Birçok başarı hikayesi de var ve bunların yüzde 90'ını da Elazığ TSO ve başkanı olarak sizler başardınız"

Elazığ Ticaret Odası ve iş dünyasından gelen talepleri kendi işine göstermediği ihtimamı gösterdiğini ifade eden Işıkver; "Çünkü göstermem gerektiğini biliyorum. Birçok yerde bugün yatırımlar var ancak engelleniyor. Elazığ'da bazı şeyleri kendi ellerimizle engelliyoruz. Bazen bürokratik oligarşiye takılıyoruz. Bazen sistemin hantallığı yatırımlarımızı engelliyor. Ama birçok başarı hikayesi de var ve bunların yüzde 90'ını da Siz Elazığ Ticaret Odası ve Başkanı olarak sizler başardınız" ifadelerini kullandı.