MHP kanun teklifi sundu: Yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi artırılsın

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergi oranının yüzde 12,5'e çıkarılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, yabancı dijital medya platformlarına uygulanan vergilerin artırılması için kanun teklifi sundu.
  • Teklif, yabancı menşeli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranını yüzde 12,5'e çıkarıyor.
  • Yerli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olarak korunuyor.
  • Vergi, sesli, görsel veya dijital içeriklerin dijital ortamda satışı, dinlenmesi, izlenmesi, oynatılması veya elektronik cihazlarda kullanılmasına yönelik hizmetleri kapsıyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, yabancı dijital medya platformlarından alınan vergilerin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

"VERGİ ORANI YÜZDE 12,5'E ÇIKARILSIN"

Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı menşeli firmalara uygulanan vergi oranının yüzde 12,5'e çıkarılmasının, yerli firmalar için ise mevcut uygulamanın sürdürülmesinin hakkaniyetli bir yaklaşım olacağı belirtildi.

"TÜRK FİRMALARININ ETKİNLİĞİ ARTACAK"

Gerekçede, bunun, Türk firmalarının pazar içerisindeki etkinliğini artıracağı, yeni girişimlere de teşvik sağlayacağı vurgulandı. Teklif ile Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, "verginin konusu"nu içeren ilgili maddesinde değişiklik öngörülüyor.

Buna göre, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, program sağlayıcı ya da uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynatılmasına, elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden vergi alınacak. Yabancı menşeli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı yüzde 12,5, yerli dijital medya platformları için dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5 olacak.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Bir orası kalmıştı ok etmediğiniz; oraya da el atın tam olsun.

