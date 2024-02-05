Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklık fındık üretimini tehlikeye sokuyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 2024 yılı fındık üretimini tehlikeye düşürebileceğini söyledi.

Kış mevsimi ortasında bahar havası yaşanmasıyla fındık püskülleri görünmeye başladı. Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da, hava sıcaklıklarının bu şekilde devam etmesi ve ilerleyen şubat ve mart aylarında yağabilecek karın, zirai don ile birlikte ciddi zararlara ve rekolte kaybına yol açabileceği belirtiliyor.

"Hava sıcaklıkları fındık için olumlu değil"

Soydan, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle fındığın erken olabileceğini ve özellikle mart ayında soğuk hava olması halinde ziri don olayının yaşanabileceğini söyledi. Soydan, "Bölgemizde şu an hava şartları sıcak ilerliyor. Uzun zamandan bu yana kar yağmadı. Yüksek kesimlerde az da olsa kar var ancak orta ve sahil kesimlerine kar yağışını göremedik. Mevsim halen sıcak ilerliyor. Önümüzdeki günler de mevsim sıcaklıklarının üzerinde seyredeceğinin bilgilerini alıyoruz. Bu da bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta olumlu bir sonuç diyemeyiz. Çünkü hava sıcaklıklarının hızlı bir şekilde yüksek gitmesi fındık tomurcuklarının erken tomurcuklanmasına sebep olabilir" diye konuştu.

"Önümüzdeki 2 aylık süreç çok önemli"

Fındıkta zirai don tehlikesinin mart ayına kadar ciddi şekilde devam ettiğini kaydeden Soydan, "En azından bir zirai don tehlikesinin bu şartlarda mart ayının sonuna kadar devam edeceğini görüyoruz. Geçmiş yıllarda bunları yaşadık, 2004-2014 yıllarında zirai don olaylarıyla karşı karşıya kaldık. O açıdan önümüzdeki 2 aylık süreç çok önemli. Kar yağmasının tehlikesi yok ancak eksilere inen bir sıcaklık olursa, yaprakları açmış olan fındık ağaçlarında zirai don olayı gerçekleşebilir. Bu da rekolte kayıplarına neden olabilir" ifadelerine yer verdi.

Soydan, ayrıca üreticilerin bu tehlike karşısında tarım sigortaları yaptırmaları gerektiğini belirterek fındıkta sigorta yaptırmanın son tarihinin 3 Mart 2024 olduğunu da sözlerine ekledi. - ORDU