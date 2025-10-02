MetropolCard, Global Pazar Hedefleriyle Büyümeye Devam Ediyor

MetropolCard Üst Yöneticisi ( Ceo ) Uğur Yıldırım, MetropolCard'ın Türkiye'deki büyümesini sürdürürken uluslararası pazarlara açılmayı hedeflediğini belirterek, "Hedefimiz, yerli bir marka olarak Türkiye'nin dijital yemek kartı modelini global ölçekte temsil etmek." dedi.

MetropolCard, uluslararası açılım hedefleri doğrultusunda büyüme planlarını hızlandırırken, Türkiye'nin dijital yemek kartı modelini global ölçekte temsil etmeye hazırlanıyor.

Şirket, uluslararası pazarlarda konumlanma çalışmalarına odaklanırken, yurt içinde sürdürülebilirlik yatırımlarına ve Anadolu'daki küçük esnafa yönelik düşük komisyon uygulamalarına devam ediyor. Bu vizyon kapsamında şirket, Anadolu'daki küçük esnafı destekleyen düşük komisyon uygulamalarına kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyor.

Çevrim içi sipariş platformlarıyla entegrasyon sürecini yıl sonuna kadar tamamlamayı planlayan MetropolCard, işverenlerin güvenilir ve mevzuatla uyumlu sistem beklentilerine de yanıt veriyor. Böylece şirket, hem çalışanlara sunduğu dijital çözümlerle kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hem de çevresel ekosisteme katkı sunmayı amaçlıyor.

"İçinde bulunduğumuz çevresel ekosisteme de değer katıyoruz"

MetropolCard CEO'su Uğur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yüzde 100 yerli sermayeyle kurulan MetropolCard'ın sunduğu dijital çözümler ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla sektörde farklılaştığını söyledi.

Yıldırım, çalışanlara sınırsız yüzde 5 iade avantajı ve kullanıcıların bakiyelerini telefon rehberi üzerinden transfer edebilmesi gibi imkanları anımsatarak, "Dijital çözümlerimizle sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz." dedi.

MetropolCard'ın en önemli farklılaşma unsurlarından birinin 2022'de kamuoyuna manifesto şeklinde duyurulan sürdürülebilirlik yaklaşımı olduğunu belirten Yıldırım, bu kapsamda tüm personelin elektrikli araçlarla hizmet verdiğini ve genel merkez binasında kurulan çatı üstü güneş enerjisi santraliyle kendi enerjilerini ürettiklerini dile getirdi.

Yıldırım, "Dijital ödeme yöntemlerimizdeki artış karbon ayak izimizi önemli ölçüde azaltmamızı sağlıyor. Ayrıca, topluma katkı sağlayan bağış ve yardım işbirliklerimizle yalnızca işverenler ve çalışanlara değil, içinde bulunduğumuz çevresel ekosisteme de değer katıyoruz." diye konuştu.

Anadolu'da düşük komisyonla esnafa destek

Anadolu'daki küçük işletmeler ve esnafla yaptıkları işbirliğine değinen Yıldırım, bu işletmelerin dijital ödeme sistemlerine katılımını desteklediklerini ve bunu sektördeki en düşük komisyon oranlarıyla gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yıldırım, "Böylece hem esnafa ek maliyet yüklemiyor hem de kullanıcıların kartlarını çok daha yaygın bir şekilde kullanabilmesini sağlıyor." dedi.

MetropolCard'ın tüm çevrim içi sipariş platformlarıyla entegrasyon sürecine başladığını dile getiren Yıldırım, bu çalışmanın yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Yıldırım, "Yıl sonuna kadar entegrasyonun tamamlanması için platformlarla çalışmalar hızla devam etmektedir. Kullanıcılarımızın günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu alanda yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sorunsuz kullanıcı deneyimini bu süreçte en iyi şekilde sağlamak önceliğimiz." diye konuştu.

İşverenlerin, yemek kartı sistemlerinde en çok güvenilirlik ve mevzuata uygunluk talep ettiğini söyleyen Yıldırım, MetropolCard'ın Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına tam uyumlu yapısıyla işverenlerin bu beklentilerini karşıladığını ve bu sayede sistemin hem çalışanlar hem de işverenler tarafından gönül rahatlığıyla kullanılabildiğini ifade etti.

Halka arz sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

Şirketin büyüme planları kapsamında halka arz sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Yıldırım, hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye pazar payımızı artırmaya devam ederken, aynı zamanda yurt dışı pazar araştırmalarına odaklanmış durumdayız. Hedefimiz, yerli bir marka olarak uluslararası pazarlarda da varlık göstermek ve Türkiye'nin dijital yemek kartı modelini global ölçekte temsil etmek."