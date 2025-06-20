Metro Türkiye'nin 'Yerelin İzinde' Projesiyle Yerel Lezzetler Tanıtılıyor

Metro Türkiye tarafından yürütülen "Yerelin İzinde" projesiyle şefler, coğrafi işaretli ürünlerin kaynağından sofralara uzanan hikayesine tanıklık ederken, ürünlere sürdürülebilir bir ekonomik değer oluşturulması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projeyi yürüten Metro Türkiye, Türkiye'nin farklı bölgelerinde birbirinden özel ürünlerin izini sürdü.

Projenin son dört durağında Şef Murat Deniz Temel ile Mersin kan portakalı, Mardin Kızıltepe kırmızı mercimeği, Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü ve Bergama tulum peynirini işleyen Metro Türkiye, ürünlerin hikayesini İstanbul'a taşıdı ve gastronomik bir deneyime imza attı.

Şef Murat Deniz Temel'in hazırladığı menüde, Bergama tulum peyniri ile Trüflü Ege Pidesi, Mersin kan portakalı sosu ile Tarsus Kebabı, Sultani üzümü pestili ile peynir helvası, Kızıltepe kırmızı mercimeği ile çıtır köfte öne çıkan tabaklardan oldu.

Şef Şemsa Denizsel'in rehberliğinde başlayan proje, son dört durakta Şef Murat Deniz Temel ile devam etti. Temel'in hazırladığı lezzetlerle ikinci sezonu tamamlanan proje, her yeni durakta farklı bir şefle devam edecek.

Yeni duraklara rehberlik edecek isimler arasında Şef Umut Karakuş ve Şef Çiğdem Seferoğlu'nun da olduğunu duyuran Metro Türkiye, yeni rehber şefler ve izinden gideceği yeni yerel ürünlerle projeye farklı bakış açıları getirmeyi ve mutfaklara ilham vermeyi sürdürecek.

"Kalbinde emek ve ilham olan 'Yerelin İzinde' projesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Müdürü Aslı Duran, Türk mutfak kültürü ve değerlerini gelecek nesillere aktarmak için ürünün sürdürülebilirliğine dikkati çekti.

Duran, projeyle coğrafi işaretli ve yerel ürünleriyle ilgili yeme içme sektöründe daha fazla bilinirlik ve farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Bu ürünlerin profesyonel mutfaklarda daha fazla yer buldukları zaman, ekonomik bir değer kazandıklarını ve üreticinin de motivasyonunu artıran önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Mutfak kültürünü korumak için ürün çok önemli ancak kültürel mirasa sahip çıkmak istiyorsak aslında o ürünün bulunduğu teruardaki (yöre) diğer ürünler, geleneksel reçeteler de bir o kadar önem kazanıyor. Bir ürünün yaşamaya devam etmesi, sadece bir sezonluk trend olmasından değil, her yıl yeniden menülere girmesinden geçiyor. Bu nedenle proje boyunca yanımızda etki alanı yüksek rehber şefler de bize eşlik ediyor. Projemizin ilk dört durağında Şef Şemsa Denizsel ile birlikte yol almıştık, Şef Murat Deniz Temel ile de yine dört farklı şehri ziyaret ettik. Devamında Şef Çiğdem Seferoğlu ve Şef Umut Karakuş ile de yeni yerler ve ürünler keşfedeceğimiz için çok heyecanlıyız."

Şef Murat Deniz Temel de proje kapsamında tanıtılan ürünleri kullanarak tasarladığı her bir tabakta yerelin ruhunu, toprağın sesini ve mevsimin izlerini yansıtmaya çalıştığının altını çizdi.

Temel, bir yıllık yolculuğa Metro Türkiye ile çıkmaktan mutlu olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Her bir tabakta yerelin ruhu, toprağın sesi ve mevsimin izleriyle birbirinden lezzetli dört farklı ürünü işledik. Bu projeye şef olarak katkı sunmak benim için unutulmaz bir deneyimdi. Kalbinde emek ve ilham olan 'Yerelin İzinde' projesinde bayrağı yeni şeflere devrediyor, yerel ürünün yolculuğuna eşlik eden herkese teşekkür ediyorum."