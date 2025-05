Metal Sektörü, Türkiye'nin İhracatında Kilit Rol Oynuyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yıllık 94 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle ülkemizin toplam ihracatının yüzde 40'ına yakınını tek başına gerçekleştiren metal sektörü; otomotivden çeliğe, alüminyumdan ağır sanayiye kadar geniş bir yelpazede yüksek katma değer üretiyor" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Metal Sendikası tarafından Ankara'da düzenlenen 2'nci Genç İşçiler Kurultayı'nda konuştu. Programa, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altındağ ve çok sayıda sendikalı katıldı. Bakan Işıkhan, metal sektörünün Türkiye'nin ihracatındaki önemine işaret ederek, "Metal sektörü, üretimin olduğu kadar direncin, aklın, mühendisliğin ve alın terinin sektörüdür. Yıllık 94 milyar dolarlık ihracat kapasitesiyle, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 40'ına yakınını tek başına gerçekleştiren bu sektör; otomotivden çeliğe, alüminyumdan ağır sanayiye kadar geniş bir yelpazede yüksek katma değer üretiyor. İşte bu dev sektörde, yaklaşık 195 bin iş yeri faaliyet göstermekte olup, sektör yaklaşık 2 milyon düzeyinde kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. Ayrıca metal sektöründe bugün 30 yaş altında, yaklaşık 564 bin gencimiz istihdam ediliyor. Bu sayı her yıl artıyor. Gençlerimiz üretime katılıyor, atölyeye giriyor, mesai yapıyor, çalışıyor, alın teri döküyor. Bu tablo, bizi hem gururlandırıyor hem de gelecek adına umutlandırıyor. Ayrıca bu gençlerin yüzde 17'si kadınlardan oluşuyor. Bu oran da gösteriyor ki Türk kadını üretimin merkezinde, atölyede, montaj hattında, metalin yürekli işçileri arasında yerini almaktadır. Bizler bu tabloyu, toplumsal dönüşümün ve kalkınmanın bir göstergesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk Metal'in, Türkiye'nin en büyük sendikal örgütlerinden biri olduğunu aktaran Işıkhan, "Bu büyük kurultay, aynı zamanda bir hak arayışının, bir bilinç yükselişinin ve örgütlü emeğin gücünün göstergesidir. Bakınız; Türkiye genelinde işçilerimizin sendikalaşma oranı yaklaşık yüzde 15 iken, metal sektöründe bu oran yüzde 19 düzeyinde. Yani sizler, ortalamanın üzerinde bir sendikal bilinçle bu mücadelede yer alıyorsunuz. Bugün, metal iş kolunda 1 milyon 987 bin işçi çalışmakta ve bunların 382 bini sendikalı durumdadır" diye konuştu.

'SENDİKALARI, ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Sektörde yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin önemine dikkat çeken Bakan Işıkhan, "Bugün 1 Mayıs resmi tatildir, sendikal hak ve özgürlükler güvence altındadır ve çalışma hayatında ve sendikacılıkta devrim niteliğinde düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Biz sosyal adaleti, bir yönetim anlayışı olarak görüyoruz. ve bu anlayışın temelinde, sendikalarla kurduğumuz sosyal diyalog yatmaktadır. Bu çerçevede geçen yıl Çalışma Meclisi'ni topladık. Tüm sosyal taraflarla bir araya geldik. Biliyoruz ki çalışma hayatında sendikalarla istişare etmeden atılan her adım eksik kalır. Bu nedenle sendikaları yalnızca paydaş değil, çözüm ortağı olarak görüyoruz. Metal sektörü, yeşil dönüşüm ve dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerden birisidir. Ama bu dönüşümün getirdiği her değişim aynı zamanda gençler için yeni fırsat kapılarıdır. Yapay zekadan otomasyona, verimlilikten enerji verimliliğine kadar her başlıkta gençlerin dinamizmine ihtiyaç var. Bu noktada 1 Şubat 2025'te yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisi ile bu sektör stratejik öncelikler arasına alındı. Özellikle genç istihdamı için sektör önceliklendirildi. Gençlerin daha nitelikli, güvenceli ve sürdürülebilir koşullarda istihdam edilmesini destekliyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,