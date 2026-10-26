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Meta 95 milyar dolarlık finansman planını duyurdu, Nvidia, AMD ve Broadcom ilgi gösterdi

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Meta, yapay zeka altyapısı ve kişisel süper zeka yatırımları için yaklaşık 95 milyar dolarlık finansman planını duyurdu. Şirket 35 milyar dolarlık iki hisse arzını başlatırken Nvidia, AMD ve Broadcom'un 5 milyar dolara kadar hisse alımına ilgi duyduğu bildirildi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, yapay zeka altyapısına ve kişisel süper zekaya yönelik yatırımlarını desteklemek amacıyla yaklaşık 95 milyar dolarlık finansman planını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 22,5 milyar dolarlık A Sınıfı adi hisse senedi arzı ile imtiyazlı hisse senetlerindeki payları temsil eden 250 milyon adet depo payının yaklaşık 12,5 milyar dolarlık arzı olmak üzere toplam 35 milyar dolarlık iki ayrı arzın başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, C Sınıfı adi hisse senetlerinin işlem görmeye başlamasıyla birlikte yaklaşık 60 milyar dolarlık ek hisse satışını öngören bir programın başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) ve Broadcom'un, A Sınıfı adi hisse senedi arzı kapsamında satışa sunulan hisselerden toplam 5 milyar dolara kadar olan kısmını satın almaya ilgi duydukları aktarıldı.

Meta'nın yapay zeka yatırımlarının kullanıcı etkileşimindeki artış, reklam performansındaki iyileşme ve gelir elde etme kapasitesindeki yükseliş sayesinde somut getiriler sağladığına işaret edilen açıklamada, şirketin 2026 yılı için 135 milyar dolar ila 145 milyar dolar arasında sermaye harcaması öngördüğü kaydedildi.

Açıklamada, eylül ayı itibarıyla 3,64 milyar kişinin Meta'nın uygulama ailesindeki en az bir uygulamayı günlük olarak kullandığı belirtilirken, yapay zeka asistanı Muse'un kullanıma sunulmasının ilk haftalarında ABD ve Kanada'da 10 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA
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