Meslekte 30'uncu yılını dolduran işadamları ödüllendirildi

ARDAHAN - Ardahan Ticaret odasının kuruluşunu 97. yıldönümünde meslekte 30. Yılını dolduran üyeler ödüllendirdi.

Ardahan Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlenen programa Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Ticaret Odası Başkanı Çetin Demirci, ilgili kurum müdürleri, STK temsilcileri ve oda üyeleri katıldı.

Programda konuşan Vali Öner, İş insanlarının kazanırken paylaşmayı bilen, memleketine sahip çıkan insanlar olduğunu söyledi. Vali Öner, "Ticaret ve Sanayi Odamız bir asra yakın tarihi ile ilimize, şehrimize birçok hizmeti getiren, önemli yatırım ve üretimlerin gerçekleşmesine vesile olan girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı, ticaret erbabımızı başarıyla temsil eden, kamu kuruluşları ile birlikte Ardahan'ın gelişmesi, kalkınması için gayret sarf eden, girişimcilere, ticaret erbabımıza yön veren, onları aydınlatan, ilgili kuruluşlarla önemli işbirliklerine imza atan bir kurumumuz. Bu anlamda, bu kuruluş yıldönümünde 30 yıldır şehrimize hizmet eden, üreten, istihdam sağlayan üyelerimizin ödüllendirilmesi çok anlamlı, kıymetli bir uygulama olmuş. Ben, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odamızın paydaş kurum ve kuruluşlarla şehrimizin gelişmesine, buraya yeni hizmetlerin gelmesine vesile olacağına olan inancımı belirterek, odamızın 97. Kuruluş yıldönümünü kutluyorum. 30. yıl plaketi almaya hak kazanan işletmecilerimizi, iş adamlarımızı tebrik ediyorum. Nice başarılı hizmet yılları diliyorum."

Vali Öner'in konuşmasının ardından, odaya kaydı olan ve mesleğinde 30. Yılını dolduran üyelere, odada 10 yıl ve üstü meclis üyeliği yapanlara ve kentte faaliyet gösteren basın mensuplarına Vali Öner ve protokol üyeleri tarafından plaket verildi.