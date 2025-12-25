Haberler

Mesleki Eğitimde Ankara Modeli için sektör temsilcileri ve öğretmenler bir araya geldi

Güncelleme:
Ankara Ticaret Odası (ATO) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Sektör-Meslek Öğretmenleri Buluşması'nda, sektör temsilcileri ve öğretmenler arasındaki işbirliklerinin artırılması ve mesleki eğitim süreçlerinin iyileştirilmesi konuları ele alındı.

Ankara Ticaret Odasının (ATO), Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ekim ayında uygulamaya koyduğu "Mesleki Eğitimde Ankara Modeli İşbirliği Protokolü" kapsamında sektör temsilcileriyle öğretmenler buluştu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu kurumların işbirliğiyle ekim ayında uygulamaya konulan protokol doğrultusunda, "Sektör-Meslek Öğretmenleri Buluşması" düzenlendi.

Odanın Duatepe Salonu'nda yapılan toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Üst Kurul Üyesi Ahmet Akça, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Volkan Hasan Kaya, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Veli Karakuş ve Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erkan Tuzsuz, ATO temsilcileri, eğitimciler ve ilgili paydaşlar katıldı.

Toplantıda, sektör temsilcileriyle meslek dersi öğretmenleri arasında doğrudan ve yapıcı etkileşimin artırılması, sahadan gelen geri bildirimlerin eğitim süreçlerine yansıtılması, sürdürülebilir işbirliği modelleri geliştirilmesi konuları ele alındı.

Meslek erbaplarının eğitime katkı mekanizmalarından öğrencilerin staj süreçlerinin niteliğinin arttırılmasına kadar birçok konunun değerlendirildiği toplantıda, istihdam bağlantılarının güçlendirilmesine yönelik yaklaşımların da altı çizildi.

Toplantıda, ayrıca sektör-eğitim eşleşmesini güçlendirmeye yönelik heyetler arası görüşmeler yapıldı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
