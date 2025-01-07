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Amasya'da Öğrencilerin Mantar Üretimiyle 1 Milyon TL Gelir

Amasya'da Öğrencilerin Mantar Üretimiyle 1 Milyon TL Gelir
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Amasya'daki Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2 yılda 15 ton mantar üreterek 1 milyon TL gelir elde etti. 'Gökhöyük mantarı' markasıyla satışa sunulan mantarlar, öğrencilerin cep harçlığı kazanmasına da yardımcı oluyor. Bu yıl istiridye mantarı üretimi planlanıyor. İl milli eğitim müdürü, kaliteli ürün yetiştirme konusunda iddialı olduklarını belirterek, üretimin destekleneceğini ifade etti.

Amasya'da meslek lisesi atölyesinde 2 yılda yaklaşık 15 ton mantar üretimi yapılarak 1 milyon TL'lik gelir sağlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle oluşturan atölyede öğrencilerin hasat ettiği 'Gökhöyük mantarı' piyasada yok satıyor. Mantardan cep harçlığı da kazanan öğrenciler mezun olduktan sonra bu sektöre atılmayı hedefliyor.

150 öğrencisi bulunan Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki boş bir atölyede 3 yıl önce kültür mantarı üretim tesisi oluşturuldu. Bahçe bitkileri alanında eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri mantarların gelişimini dikkatle takip etti. 80 metrekare alanda ilk 2 yılda yaklaşık 15 ton ürün yetiştirilerek 'Gökhöyük mantarı' markasıyla sebze haline satıldı. Okula 1 milyon TL'lik gelir kazandırıldı.

Bu yıl İstiridye mantarı üretimi yapılıyor

Bu yıl üretimin istiridye mantarıyla sürdürülmesi planlandı. Öğretmen ve öğrencilerin yaptıkları ilk hasatta mantarların kilosu 120 TL'den satışa çıkarıldı.

"Harçlıksız kalmıyoruz"

Mantar konusunda önemli tecrübeler edindiklerini belirten öğrenci İbrahim Çoban, "Üretimi tamamen organik yapmaya çalışıyoruz. Eğitim almamızın yanı sıra okulumuza para kazandırıyoruz. Bu sayede cep harçlığımız da çıkıyor. Harçlıksız kalmıyoruz" dedi.

Üretim desteklenecek

Öğrencilerle birlikte mantar hasat eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "Kaliteli ürün yetiştirilmesinde iddialıyız. Vatandaşlarımızı ürettiğimiz ürünleri almaya davet ediyoruz" diye konuştu. Öğretmen arkadaşlarını ve öğrencilerini tebrik edip okuldaki üretimi destekleyeceklerini vurgulayan Katipoğlu, "Mesleki Eğitim Politika Belgesi çerçevesinde bu çalışmaları daha iyi noktalara getirmek için paydaşlarımızla beraber gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Okul müdürü Turan Köse de köylerine mantar üretim tesisi kurmayı hayal eden öğrencilerinin aldıkları eğitimin faydalarını üniversite ve iş hayatında da göreceklerini söyledi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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