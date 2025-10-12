Haberler

Mesken Kiralarında Yüzde 20 Stopaj Kesintisi İddiaları Yanlış

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu ve gündemlerinde bu konuda bir değişiklik bulunmadığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bugün bazı yayın organlarında mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
