Mesken Kiralarında Yüzde 20 Stopaj Kesintisi İddiaları Yanlış

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Bugün bazı yayın organlarında mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA