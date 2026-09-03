Haberler

İslahiye'de Hatun Parmağı ve Antep Karası Üzüm Hasadı Başladı

İslahiye'de Hatun Parmağı ve Antep Karası Üzüm Hasadı Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen 'hatun parmağı' ve 'Antep karası' üzümlerinin hasadı başladı. Üreticiler, sabah erken saatlerde topladıkları üzümleri kasalara koyarak satışa sunuyor. Çiftçi Mehmet Çalık, hasadın yaklaşık bir ay süreceğini, tarlada kilogramının 20 TL'den satıldığını, marketlerde ise 60-80 TL arasında değiştiğini belirtti. Üzümler sofralık tüketimin yanı sıra pekmez, pestil ve kuru üzüm yapımında da kullanılıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen, sofralık olarak tüketilen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen 'hatun parmağı' ve 'Antep karası' üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen 'hatun parmağı' ve Antep karası üzümünün hasadı başladı. İlçede üreticilerin uzun süredir emek verdiği bağlarda yetiştirilen üzümler, üreticiler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanmaya başlandı. Olgunlaşan üzümleri tek tek keserek kasalara yerleştiren üreticiler, sofralarda yer alan çeşitli ürünlerde kullanılmak üzere satışa sunuyor.

Çiftçi Mehmet Çalık, "Hasat başladı. Mahsullerin kalitesi çok iyi. Üzümlerimiz hatun parmağı ve Antep karası olmak üzere iki çeşittir. Son zamanlarda çekirdeksiz üretimimiz arttı. Yeni yeni Mevlana dediğimiz çeşidi de oluyor. Sistemli bir şekilde ekersen farklı eski usul ekersen dönüm başına ortalama 3 ton çıkıyor. Normalde hatun parmağı ve Antep karası üzümü satıyoruz. Pekmezini veya pestilini yapıyoruz. Kuru üzüm haline getirdiğimiz de oluyor. Bu çeşitler var. Hasadımız 10 gün önce başladı ve şuanda da devam ediyor. Ortalama 1 ay sonra da biter diye düşünüyoruz. Tarlada kilogramı 20 TL'den satılıyor. Markette ise 60 ila 80 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor

Aleyna Tilki arkadaş arıyor! Adayda bakın ne istiyor
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı teklifi ilk kez açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun teklifini ilk kez açıkladı

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti

Kalbi tam iki kez durdu! Hayatını kurtaran doktora böyle teşekkür etti
İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı

İstanbul'da büyük çaplı yangın! Dumanlar şehrin üstünü kapladı
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak

Milyonları üzecek haber! Bu gece tarihi bir zam geliyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?

Size soruyoruz! Bu şike değil de ne?