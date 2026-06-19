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Almanya Başbakanı Merz'den AB'ye "bütçe" tehdidi Açıklaması

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, AB'nin 2028-2034 dönemi bütçe teklifini yüksek bularak reddedebileceklerini açıkladı. Merz, daha fazla borçlanmaya karşı olduğunu ve yeni bir teklif sunulması gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde Almanya ve diğer bazı üye ülkelerin Birliğin gelecek dönem finansman paketine yönelik mevcut teklifini reddedebileceği tehdidinde bulundu.

Gelecek dönem bütçe müzakereleri öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Merz, "Mevcut teklif, soyut rakamlar bazında çok yüksek. Masaya yeni bir teklif konulmalı ve ardından gelir-gider yapısını tartışmalıyız. Rakamların düşürülmesi gerekiyor." dedi.

Bu pozisyonu diğer bazı AB üyesi ülkelerle de paylaştığını belirten Merz, "Bu bir çoğunluk değil ancak oy birliğiyle bir sonuca varmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"AB daha fazla borçlanmamalı"

Almanya Başbakanı Merz, zirve oturumlarında Avrupa Birliği'nin daha fazla borçlanmaması gerektiği yönündeki çağrısını yineleyeceğini kaydetti.

Bütçe müzakerelerinde tarafların 2026 yılının ikinci yarısında ortak bir uzlaşıya varmasını umduğunu dile getiren Merz, bütçenin genel planlanabilirliği açısından bu yıl içinde bir karara varılmasının önemine dikkati çekti.

Zirvenin ana gündemi yeni mali çerçeve

AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanının katılımıyla düzenlenen zirvenin ikinci gün oturumlarında ana gündem maddesini Birliğin gelecek dönem bütçesi oluşturuyor.

Zirvenin ilk gününde Ukrayna'ya destek, rekabetçilik, Avrupa'nın ekonomik güvenliği ve Çin ile ilişkileri görüşen liderler, bugün 2028-2034 dönemini kapsayacak yeni Çok Yıllı Mali Çerçeve'yi ele alıyor.

AB Komisyonu, yeni dönemde bütçenin yaklaşık 2 trilyon avroya çıkarılmasını ve mevcut yapıya göre daha esnek kullanılmasını öneriyor.

Almanya başta olmak üzere "net katkı sağlayan" ülkeler tepkili

Söz konusu taslak bütçe rakamları, Birliğe net katkı sağlayan ülkeler tarafından çok yüksek bulunuyor. Yeni teklifin bu haliyle kabul edilmesi durumunda, başta Almanya olmak üzere Birlik bütçesine net katkı sağlayan ülkelerin Brüksel'e önemli ölçüde daha fazla mali kaynak aktarması gerekecek.

Üye ülkelerin bütçenin büyüklüğü, finansman kaynakları ve öncelikleri konusunda farklı pozisyonlar benimsemesi nedeniyle müzakerelerin çetin geçmesi bekleniyor. Yeni bütçenin 1 Ocak 2028'de yürürlüğe girebilmesi için siyasi anlaşmanın 2026 yılı sonuna kadar sağlanması, ardından da Avrupa Parlamentosunun onayı ile üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş
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